Boskovice – V Pilském údolí u Boskovic skončila uzavírka kvůli stavbě nového mostu. Řidiči mířící z města do Újezdu u Boskovic už tak nemusí po několikakilometrové objížďce.

Nový most v Pilském údolí u Boskovic. | Foto: Jaroslav Parma

Firma přes řeku Bělou vybudovala nový most a část silnice a dokončuje se chodník podél vozovky. „Zároveň začala druhá část uzavírky silnice, a to za odbočkou na Újezd u Boskovic až po křižovatku se silnicí na Lhotu Rapotinu. Do konce září by mělo dojít k opravě takzvaného Černého mostu,“ uvedl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.