Podle pozorování odborníků jsou nad Býčí skálou tři a v hnízdě na utajované lokalitě další čtyři. Tam zahnízdila okroužkovaná samice z Maďarska. „Není vyloučeno, že v hnízdě nad Býčí skálou je ještě jedno mládě. Už tomu ale moc nevěřím. I tak je to fantastické číslo a úžasná věc, že zde po roce opět zahnízdily dva páry sokolů a dokázaly vyvést mláďata,“ řekl Deníku Rovnost René Bedan, jenž pohyb sokolů v této lokalitě sleduje a vzácné ptáky fotografuje.

Sokolí samci podle něj obě hnízda pečlivě hlídají a o střety s ostatními opeřenými predátory není nouze. Mláďata sokoli krmí každé tři až čtyři hodiny. „Pro káně nebo poštolku, kterých je v krasu hodně, by mláďata sokolů byla vítanou kořistí. Samci hnízda hlídají opravdu pečlivě. Nejdřív se vetřelce snaží zastrašit hlasitým projevem a když ho to neodradí, tak na něj zaútočí,“ dodal Bedan.

Druhý víkend v červnu, už by se mláďata měla pokoušet o první vzlety. Kvůli hnízdění sokolů strážci přírody před časem uzavřeli část louky před Býčí skálou, okolí Krkavčí skály a stezku k jeskyni Kostelík. Omezení má platit do poloviny června. „Stále se najdou lidé, kteří zákazy nerespektují a snaží se u Býčí skály dostat k sokolímu hnízdu. Někdy se to řeší domluvou, ale už jsme museli rozdat několik pokut,“ uvedl pracovník Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Tůma.

Obě hnízdiště jsou podle něj pod dohledem. V hlídaném prostoru se pohybují strážci přírody. S ochranou jim pomohou jeskyňáři a fotopasti.

V Moravském krasu sokoli předloni zahnízdili po padesáti letech. Loni se tam usadily dva páry. Dohromady vyvedly osm mláďat. Rok předtím pět.