Starý most v Černé Hoře rozstříhají. Nový jej nahradí do listopadu

Blanensko, Vyškovsko - Silniční most v Černé Hoře to má spočítané. Ředitelství silnic a dálnic intenzivně pracuje na přípravě jeho demolice. Silničáři ji plánují na přelomu února a března. Na rušném tahu na Blanensku, silnici I/43, ho má nahradit do letošního listopadu nový. Bourání a nová stavba budou stát bez daně zhruba pětapadesát milionů.

Opravovaný most na silnici I/43.Foto: Deník / Charvát Jan

Zchátralá stavba je ve velmi špatném stavu. V současnosti po ní jezdí auta jen ve směru od Brna. „Už tak hodně špatný stav mostu nyní zhoršují kamiony, které zde nerespektují sníženou rychlost. Most chceme bourat na přelomu února a března. A pak se hned začne stavět nový. Původní postupně rozstříhá těžká technika,“ uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Krajští úředníci nedávno stavební řízení ohledně demolice mostu přerušili kvůli chybějícím podkladům. Dokumenty už silničáři podle Rýdla dodali. Potíže jsou i se silničním přemostěním nad tratí v Rájci-Jestřebí na Blanensku. Oprava se protáhne až do dubna. „Věřili jsme, že most stihneme dát do pořádku do konce roku. Nepodařilo se však položit asfaltový povrch. Pod mostem aspoň vyrostl nový kruhový objezd. Ulevil lidem z Ráječka, přes které vedla objížďka,“ přiblížil šéf blanenských silničářů Miloš Bažant. To v Holešíně a mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou už řidiči od konce roku jezdí po nových mostech. U toho adamovského ještě na jaře nastoupí těžká technika. Zbourá původní most z konce druhé světové války. ČTĚTE TAKÉ: Za teplo zaplatí lidé z Blanska méně. Do sítě se zapojí další budovy Kromě demolice musí dělníci v okolí stavby ještě zajistit terénní úpravy, vyznačit krajnice a další vodorovné značení. „Vše už se obejde bez uzavírky. Maximálně bude na krátkou dobu silnice zúžená,“ informoval stavbyvedoucí Martin Kolář. Bez daně stála stavba mostu a odstranění starého objektu jedenadvacet a půl milionu korun. „Ještě rozšířit podjezd pod tratí na sídlišti Ptačina v Adamově a budeme konečně město,“ okomentoval úpravu problematického dopravního místa na sociální síti jeden z řidičů Václav Chmelíček. NOVINKY NA VYŠKOVSKU Zchátralé mosty řeší i na Vyškovsku. „V současné době stavíme mosty v Milešovicích a u Kojátek. V prvním případě potrvají práce do konce května. Na silnici u Kojátek jde o dva mosty. Tuto stavbu chceme dokončit v srpnu,“ uvedl nedávno šéf vyškovských silničářů Richard Pokorný. Mosty v regionu

• Černá Hora: demolice jaro 2018, nová stavba do listopadu 2018, náklady 55 milionů (na snímku)

• 2 mosty u Kojátek: dokončení léto 2018, náklady 42,5 milionu korun

• Rájec-Jestřebí: dokončení duben 2018, náklady 31,5 milionu korun

Autor: Jan Charvát, Redakce