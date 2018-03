Starý most spojující Adamov a Bílovice jde k zemi. Bourání zdržela o měsíce zima

Adamov – S několikaměsíčním zpožděním začali dělníci bourat starý most na cestě mezi Adamovem na Blanensku a Bílovicemi nad Svitavou na Brněnsku.

Starý most mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou jde konečně k zemi.Foto: Deník / Kubík Adam

K zemi měl jít přitom už loni v prosinci, kdy je nahradil most nový. „Stavba se protáhla. Starý most jsme tam museli nechat, dokud nebyl na novém položený asfalt. Do toho přišla zimní přestávka,“ vysvětlil zdržení stavbyvedoucí Martin Kolář.

Práce v loňském roce o dva týdny zdržela změna způsobu založení opěr. Narostly také náklady o milion a dvě stě tisíc korun. Stavba tak vyšla na necelých dvaadvacet milionů korun.

Podle Koláře nyní pracovníci bourají opěry původního mostu. „Demolice potrvá ještě zhruba deset dnů,“ upřesnil.

Nový most lidé z okolí vítají, kritiku směřují ale na silnici z Adamova na Brno. „Kolem řeky je velmi úzká a většinu roku plná cyklistů. Nový most je jedno z mála míst, kam se vejdou dvě auta s rezervou vedle sebe,“ reagoval před časem Vladimír Bílý z Adamova.