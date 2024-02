„Navzdory našim doporučením se krajský výbor rozhodl, že paní starostku na kandidátní listinu protlačí, a to na třinácté místo. Hlavním důvodem, proč jsme nechtěli, aby byla paní starostka součástí naší kandidátní listiny, je fakt, že zásadně nesouhlasíme s její politikou, která v Boskovicích způsobila již řadu problémů," prohlásil Jimramovský. Tím hlavním je podle něj složitá situace v městské nemocnici .

Starostka Syrovátková se v úterý účastnila představení kandidátky, ke kritice se ale nevyjadřovala.

Starostové pro jižní Moravu představili kandidátku do voleb do krajského zastupitelstva.Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Jihomoravský předseda Starostů a nezávislých Radomír Pavlíček přiznal, že nominace byla původně lehce odlišná. Z oblasti Blanenska, pod níž spadá i Boskovicko, přišla podle něj tři jména v tomto pořadí: Jakub Hlubinka, František Novotný a jako trojka Jana Syrovátková, starostka Boskovic.

„Takto nominaci schválil oblastní sněm. Chtěli jsme dát prostor i dámám na naší kandidátce a dohodli jsme se na tom, že uděláme lehkou kosmetickou změnu. To, co teď tvrdí pan kolega Jimramovský, že to nebylo jejich rozhodnutí, pravdou není. Jenom jsme přehodili dvě jména," vysvětloval Pavlíček.

Podle něj neměl František Novotný s přesunem z druhého místa na třetí v oblastní nominaci velký problém. Starosta obce Suchý Jakub Hlubinka je tak na výsledné kandidátce jedenáctý, zmíněná Syrovátková třináctá, starosta Křtin Novotný pak na třiadvacáté pozici.

Problém s mírnou změnou nemá ani předseda blanenské oblastní organizace Hlubinka. „Za mě to je technikálie. Jsem velmi rád, že se s námi paní starostka rozhodla spolupracovat. Myslím si, že Boskovice vede úspěšně," podotkl.

Jaký je cíl?

Podle Pavlíčka je cílem Starostů pro jižní Moravu získat na podzim ve volbách patnáct až dvacet procent hlasů, a v krajském zastupitelstvu tak obsadit minimálně deset křesel.

„Rádi bychom se opět podíleli na krajské koalici měli možnost i nadále přenášet komunální zkušenosti na krajskou úroveň," řekl.