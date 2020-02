Opravy Brněnské ulice: další krok ke stavbě vytouženého mostu přes železnici

Dělníci se letos pustí do rozsáhlé opravy blanenské ulice Brněnská. Podle zástupců radnice je tato investice součástí přípravy na stavbu silničního mostu přes železnici a řeku Svitavu do lokality Staré Blansko. Právě do této ulice má totiž most vyústit.

Práce v rozsahu zhruba 26 milionů korun tam počítají s novým vodovodem, kanalizací, opravou sítí, novým povrchem silnice a chodníky. „V souvislosti s plánovanou stavbou silničního mostu na Staré Blansko je vhodné připravit inženýrské sítě už nyní. Dojde tím k úspoře na budoucích přeložkách, které by si stavba přemostění vynutila. Bude nutné přeložit vodovodní řad a prodloužit stávající kanalizaci,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha. Chřipka nabírá na síle. Půlka jihomoravských nemocnic už vyhlásila zákaz návštěv Přečíst článek › Město za chodníky, kanalizační a vodovodní přípojky k domům a veřejné osvětlení zaplatí bezmála osm milionů. Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí pak na novou kanalizaci a vodovod uvolní dvanáct milionů. Kraj na úpravu silnice dalších šest milionů. Samotný silniční most se má vybudovat v roce 2022, kdy je trati Brno-Česká Třebová naplánovaná několikaměsíční výluka. Odhady nákladů se pohybují kolem 350 milionů korun. „Nyní probíhá územní řízení o umístění stavby a město jedná se Správou železniční dopravní cesty, krajem i státem na možnostech spolufinancování,“ dodal Crha. Do oprav silnic napumpuji půldruhé miliardy. Dostane se i na ty "na konci světa" Přečíst článek › Most má nahradit cestu přes železniční přejezd do lokality Staré Blansko. Kvůli nárůstu provozu na trati jsou však v současnosti na přejezdu spuštěné závory během hodiny až pětatřicet minut. A situace se má v dalších letech postupně zhoršovat. „V nepříznivém případě bude přejezd uzavřen až padesát minut. Průměrnou dobu uzavření přejezdu předpokládáme pětačtyřicet minut,“ uvedl mluvčí železničářů Marek Illiaš. Vítr lámal stromy, domácnosti byly bez elektřiny. Vichřice přijde i ve středu Přečíst článek › Motoristy věčné fronty u kolejí rozčilují. „Než se dostanu na druhou stranu, spadnou závory i třikrát,“ okomentoval před časem cestu ze Starého Blanska do centra města jeden z řidičů Karel Heřman. Železničáři chtějí po výstavbě mostu zmíněný přejezd u vlakové zastávky Blansko-město uzavřít. Město jedná o tom, aby se pod ním současně s novým mostem vybudoval bezbariérový podchod pro pěší i cyklisty. Město opraví Verandu na Obůrce. Plánuje společenské centrum pro místní Přečíst článek › Nový silniční most má měřit sto padesát metrů. Po osm metrů široké silnici bez problémů projedou i kamiony mířící do firem v této části města. Pro pěší a cyklisty dělníci postaví oddělenou, tři metry širokou lávku.

