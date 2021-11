Jeho komplic na tahu svobodník Milan Bachura vyfasoval dva a půl roku natvrdo za nedovolené ozbrojování a porušení povinností strážní služby. K tragédii došlo koncem října 1967 a její podrobnosti přibližuje dobový rozsudek vojenského soudu, který má Deník nyní k dispozici. Od narození Alfonse Lakoty uplynulo letos na konci října sto let.

Oba odsouzení vojáci tehdy hlídali důležitý objekt ve Veselici na Blanensku. Osudný večer vyrazili bez vědomí velitele na taneční zábavu do nedalekého Žďáru. „Svobodník Bachura prohlásil, že bez zbraně nikam nepůjde. Zdůvodňoval to tím, že občané v okolí vyhrožovali vojákům zbitím, když jeden z nich nedlouho předtím odcizil motocykl,“ píše se v odůvodnění rozsudku.

Protože chtěl ukrýt zbraň pod oděvem, vzal si Bachura samopal vzor 58 se sklopnou ramenní opěrou, který patřil jinému vojákovi. Plus zásobník se třiceti ostrými náboji. Stejně jako jeho kamarád přibral na cestu ještě útočný nůž. Ve Žďáru před kulturním domem předal samopal do úschovy vojínovi Ďurinovi, který mu ho později vrátil.

Na zábavě oba vojáci tančili a pili alkohol jako o závod. Pivo i tvrdý alkohol. Na zpáteční cestu na posádku vyrazili kolem půl třetí ráno. To už se ale pomalu schylovalo k tragédii.

Na konci obce Žďár měl notně opilý vojín Ďurina konflikt se skupinkou lidí postávajících u osobního auta, když jednoho z mužů napadl pěstí. Hrozící rvačku uťal výstřel svobodníka Bachury do vzduchu. Poté dvojice vojáků vyrazila směrem do Petrovic.

Posádka auta si to chtěla později s vojáky vyřídit, ale po cestě do Petrovic už na ně nenarazila. Schovali se totiž v poli. Nedaleko před petrovickým kulturním domem však došlo k dalšímu střetu, když vojáci potkali dva páry, vracejících se ze zábavy. „Ďurina zaútočil na jednoho z mužů nožem. Bachura mu ho vyrazil z ruky a srazil do příkopu. Pak hledali sražené čepice, Ďurina využil situace a strhl Bachurovi, když byl sehnutý, samopal ze zad,“ vyplývá z rekonstrukce tragické události.

Na okraji Petrovic pak opilý voják začal kolem třetí hodiny ráno nabitým samopalem ohrožovat několik lidí. Tentokrát se do vzduchu nestřílelo a už tekla krev. Ďurina zasáhl jednu ženu do břicha a muže do stehna a předloktí. Oba utrpěli vážná zranění. Dalším dvěma mužům prostřelil nohy. Dávku vystřelil i po policistovi, který ho vyzval, ať odloží zbraň. Poté se dal na útěk z Petrovic po polní cestě do Vavřince. Ze zálohy pak vystřelil po motocyklu, na kterém jela dvojice mužů. „Zasáhl podpraporčíka Alfonse Lakotu, který asi po dvou stech metrech z motorky spadl a na místě střelnému zranění podlehl,“ stojí v dobovém dokumentu.

Podle pozdější výpovědi uvažoval střílející vojín Ďurina v sadu na okraji Petrovic o sebevraždě. Nakonec byl zadržen a odzbrojen. Stejně jako svobodník Bachura. Z dobových materiálů vyplývá, že vrah byl silně pod vlivem alkoholu a v krvi měl bezmála tři a půl promile. Po jeho požití býval agresivní a už před tragickou střelbou s ním měl velké problémy. „Za výtržnictví byl už v roce 1965 odsouzen nepodmíněně na devět měsíců,“ vyplývá z odůvodnění rozsudku vojenského soudu.

Zastřelený policista Alfons Lakota má v lokalitě Kněží hora u Petrovic pomníček.