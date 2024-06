/VIDEO/ Wellness v Dolomitech, ruční kolo, dovolená u moře nebo neurorehabilitační pobyt v lázních. Šest snů hendikepovaných v hodnotě bezmála milion korun se pokoušelo ze soboty na neděli splnit více než čtyři tisíce lidí. Nákupem účastnických triček a také běháním ve čtyřiadvacetihodinové štafetě You Dream We Run. Ta odstartovala v sobotu v poledne v Ráječku, kam se loni po osmi ročnících přesunula ze sousedního Blanska.

Charitativní Štafeta You Dream We Run pobláznila Ráječko. Za sny postižených běžely nonstop celý den tisíce lidí. | Video: Deník/Jan Charvát

Podle organizátorů ze spolku Prosen se jedná o největší charitativní akci pod širým nebem v České republice.

„Na tuto akci jezdíme s partou přátel prakticky od začátku. V roce 2015 se běželo pro naši postiženou dceru. Přála si tehdy zájezd do termálů v Maďarsku. Je tady skvělá atmosféra a myšlenka pomoci druhým inspirovala obrovské množství lidí. Jedním slovem bomba a moc si to užíváme. Tým máme složený ze široka daleka a naše forma je s přibývajícím věkem a kily čím dál horší, ale to nevadí. O žádné rekordní výkony tu přece nejde,“ řekl na místě Deníku Tomáš Měkota. V sobotu běžel s přáteli za Emičky lázeňský tým.

V jubilejním desátém ročníku se na start postavilo osmašedesát štafetových družstev a na asfaltovém oválu byli vidět i ti, kterým se plnily sny. Týmy na hřišti v Ráječku kempovaly až do nedělního odpoledne a atmosféra byla parádní. Na start se postavily firmy, školy, zájmové skupiny z regionu nebo různě namixované party přátel.

Na trati se museli všichni od startu popasovat se sluneční výhní a velkým dusnem. „Atmosféra? Naprosto úžasná. Jsme tady už počtvrté a běžíme za Oblastní charitu Blansko, je nás kolem čtyřiceti. Vedro nám nevadí, děláme to pro dobrou věc a na trati se prostřídáme,“ poznamenala Lenka Burdová z Kulířova. Do štafety nastoupila společně s manželem Pavlem.

V doprovodném programu zpestřily charitativní čtyřiadvacetihodinovku koncerty nebo seskok parašutistů ze skupiny Parahospody. Ti v sobotu odpoledne přistáli přímo na travnatém hřišti. „Pro nás je to tradice. Na You Dream We Run seskakujeme s padáky už léta. Je to krásná benefiční akce pro lidi, kteří měli méně štěstí, než my zdraví,“ hlásil těsně po seskoku jeden z parašutistů Antonín Karásek.

Roman Jančiar za organizátorský tým spolku Prosen uvedl, že uplynulých devět ročníků se podařilo postiženým splnit osmdesát snů v celkové hodnotě přes milionů korun.

„Na to, že to celé dělá parta nadšenců po práci a zadarmo, je to velký paráda. Jsem na všechny, co nám pomáhají, moc pyšný. V minulosti jsem měl možná megalomanské plány akci rozšířit do více měst a zapojit do ni větší množství lidí. Nakonec se ale ubral plyn a možná to takto, jak to je teď, stačí. Každý rok splníme sny za jeden milion a lidi, co dorazí, jsou šťastní. Prvních osm ročníků bylo v Blansku, pak jsme museli kvůli rekonstrukci atletického stadionu hledat nové zázemí. Nebylo to jednoduché a reálně hrozilo, že akce skončí. Už se k tomu nechci vracet a pálit mosty. Je to za námi, fungujeme nově v Ráječku a jsem rád, že pro komunitu lidí, kteří nám fandí a jsou ty celé roky s námi, jedeme dál,“ řekl Roman Jančiar.

Starosta Ráječka Vít Rajtšlégr přiznal, že při loňské premiéře netušili, do čeho jdou a štafeta se šila horkou jehlou. Nakonec prý akce klapla na výbornou. „Popravě jsme nevěděli, co čekat a jak to celé dopadne. Reakce ale byly úžasné a letos jsme se snažili vše ještě vylepšit. Když jsou všude okolo pozitivně naladění lidé, nejsou problémy,“ dodal Rajtšlégr.