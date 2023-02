Rekonstrukci absolvuje i travnatá hrací plocha, na které dojde k výměně stávajícího travního drnu a k pokládce nové vegetační vrstvy. Součástí modernizace bude dokončení rekonstrukce stávajících schodišťových stupňů podél jižní, západní a severní strany stadionu, které budou nahrazeny betonovou palisádou. Opravy se dočká i vstupní prostor u cykloboxů, kde stávající povrch nahradí dlažba.

„Letošní práce navazují na modernizaci z roku 2020, kdy areál získal díky šestimilionové investici nové oplocení, vybudovali jsme dva nové vjezdy a pětici vstupních branek pro pěší, novou hlavní bránu i nový střešní plášť a opláštění stěn tribuny. Poničené lavičky na tribuně nahradilo pět set nových sedaček, částečně vyspravit se podařilo také stupně pro stojící diváky v okolí hrací plochy, rekonstruovala se elektroinstalace. Nyní by na opravu okolí hrací plochy měly navázat úpravy vlastního sportoviště,“ doplnil starosta Blanska Jiří Crha.

Zmínil také nové zázemí sportovních aktivit s občerstvením a sociálním zázemím, které u vstupu na stadion město před třemi opravilo za více než šestnáct milionů. Aktuálně pokračuje zadávací řízení, zhotovitel bude známý v průběhu března. Práce budou po konzultaci s atlety a v návaznosti na pořádané soutěže zahájeny v polovině května a potrvají až do konce září.

Kvůli rekonstrukci se ze stadionu přesune tradiční charitativní běh You Dream We Run (YDWR). Pro čtyřiadvacetihodinový štafetový běh město organizátorům nabídlo náhradní prostory v rekreační oblasti Palava nebo na oválu Sportovního ostrova. Spolek PROSEN se nakonec rozhodl červnovou akci přesunout do Ráječka.

„YDWR je skvělá akce, není ale primárně o běhu na tartanu. Díky obrovské účasti veřejnosti už podle mého přerostla možnosti blanenského atletického stadionu. Kromě Vyškova jsme jediným stadionem s tartanem na sever od Brna, kde je možné pořádat oficiální soutěže. Denně jej využíváme k tréninkům, v našem oddíle je na 130 atletů, pořádáme pravidelně oficiální soutěže atletického ale také školní soutěže,“ popsal Ondřej Ellinger z Atletického klubu Ludvíka Daňka.

Vyjádřil potřebu, aby stadion fungoval primárně jako sportoviště. „Když se v rámci YDWR griluje v sektoru vrhu koulí nebo skoku do výšky a na povrchu zůstávají mastné skvrny, které mohou způsobit zranění nebo vyřazení ze závodů pro nesplnění technických podmínek, je to špatně,“ doplnil Ellinger.

Modernizaci stadionu letos doplní také další etapa oprav budovy haly v Mlýnské ulici. Ta loni získala novou střechu, podařilo se zajistit také úpravy vnitřních prostor včetně hlediště a palubovky, předloni byla dokončena oprava sociálního zařízení a kanalizace. Na letošní rok je v plánu sanace vlhkosti, výměna části oken a také nová fasáda budovy.