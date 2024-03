Vítr opět potrápil Blanensko. Lámal stromy a hasiči měli práci na střechách

Podobně to u trati vypadá i jinde, kde jsou desítky a nyní už možná stovky barevných nápisů. „Dalo se to čekat. Když ale není vůle podobné vandaly pochytat, tak se bude ve velkém na podobných místech sprejovat dál," reagoval na chování pouličních tvůrců například Martin Bezdíček, který nedávnou rekonstrukci železnice mapoval pro redakci Deníku.

Ještě větší problém jsou podle něj počmárané vlakové soupravy přímo v depu. „Moderní stroje jsou za těžké miliony. To mi hlava nebere, co to je za lidi, co toto dělají. Za podobný vandalismus by měly být tvrdé tresty,“ je přesvědčený.

V podobném duchu mluvil i Roman Jeschke, který jezdí do Brna za prací vlakem. S výtvory sprejerů se setkává denně a nejen za okny vlaku. Pracuje totiž v opravně nákladních vagonů a posprejované soupravy čistí.

Graffiti u trati? Vandalismus, říkají cestující na trati mezi Brnem a Blanskem.Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Je to úmorná práce. Některé barvy nejdou dolů. Dělá nám to opravdu velké problémy, protože jsou velmi často začmárané provozní nápisy k soupravě, které jsou důležité. Je to stejné jako SPZ u auta, bez ní také nemůže na silnici. Část těchto označení musíme přes šablony dělat znovu,“ řekl muž.

Zároveň dodal, že některá graffiti podél trati se mu naopak líbí. Zejména na legálních plochách a také řízená graffiti. Jako například v podchodech v Bílovicích nad Svitavou, Adamově nebo v Blansku.

„To je za mě na úrovni. Šedé zdi a plochy se mi popravdě také moc nelíbí. Když to má hlavu a patu, motiv, tak proč ne. Ovšem musí to mít nějaká pravidla. Nějaké klikyháky na nádražích, u tunelů po mostech nebo přímo na vagonech nechápu. To je za mě čirý vandalismus,“ dodal muž.

Podle dřívějších vyjádření Správy železnic je snaha odradit sprejery téměř zbytečná a chytit je při činu až nemožné. Policie sice prostory poblíž trati namátkou kontroluje, ale dopadených vandalů je minimum.

„Co se týká graffiti, řešila Správa železnic škodu vzniklou posprejováním nosné zdi železničního mostu u Novohradského tunelu v katastru Olešné. Přímo v úseku Brno – Blansko. Mimo něj pak opěrné zdi kolejiště a budovy v katastru Lhoty Rapotiny. Viníka se v těchto případech podařilo zjistit a graffiti odstranil na své náklady,“ sdělil redakci mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Posprejované stěny poblíž Adamova nyní železničáři evidují jako škodu. O řízeném graffiti v této části koridoru neuvažuje. „Jde o prostor, kam platná legislativa vstup veřejnosti zapovídá. I z toho důvodu Správa železnic na této ploše o řízené výzdobě graffiti neuvažuje,“ vysvětloval mluvčí.