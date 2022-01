Speleolog, který posledních několik let pracoval ve zmíněné organizaci na oddělení péče o jeskyně. „Naskakuji do rozjetého vlaku. Ve spoustě věcí navážu na svého předchůdce, pana Hebelku. Velkou výzvou v blízké budoucnosti je rekonstrukce elektrických rozvodů a zařízení v nejnavštěvovanějších Punkevních jeskyních. To je pro nás naprostá priorita,“ řekl Deníku Rovnost Gabriš.

Jméno Jiřího Hebelky je s jeskyněmi Moravského krasu spojeno posledního půl století. „Když do toho započítám i svá brigádnická léta, kdy jsem jezdil v Punkevních jeskyních jako průvodce na lodičkách, bylo to loni v květnu padesát let. Letos se v první polovině roku chystám do důchodu a bylo na čase předat práci někomu mladšímu. Ještě mě čeká zpracování dat z měření klimatu v jeskyních,“ dodal Hebelka.

Správa jeskyní zajišťuje správu a provoz zpřístupněných jeskyní v Moravském krasu. Těch je pět. Punkevní jeskyně, Sloupsko-šošůvské jeskyně, Kateřinská jeskyně, Balcarka a Výpustek. Její pracovníci mají na starosti průvodcovskou, informační a propagační činnost. A také údržbu, ochranu a výzkum jeskyní. V režii jeskyňářů je rovněž provoz informačního centra na Skalním mlýně.