Spory o halu v Boskovicích: sportovci budou dočasně trénovat v nafukovací

Boskovice - Dlouhodobé spory o stavbě sportovní haly v Boskovicích nekončí ani po posledním jednání tamních zastupitelů. Opozici se podařilo hlasování odložit. Radní nyní řeší náhradní možnosti.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Stáhnout bod z programu navrhl zástupce opozice Radek Mazáč. Vadilo mu, že dokumentace o možných variantách stavby je nedostatečně propracovaná. „Předložený dokument neřešil současný stav. Zabýval se pouze tím, co bude za pět či deset let. Chybí v něm také přesná čísla v souvislosti s nabízenými variantami. Tedy to, kolik co bude stát,“ uvedl Mazáč.

Upozornil, že začíná poslední rok volebního období a za uplynulá čtyři léta se situace kolem haly nezměnila. „Stále nevíme, kde budeme sportovat. Předložený materiál toto trápení jen protahuje,“ řekl.

Jeho návrh prošel. Ruku pro něj kromě opozičních zastupitelů zvedli i někteří zástupci městské koalice. Radnice materiál na základě hlasování stáhla. „Respektovali jsme rozhodnutí zastupitelů,“ uvedla boskovická starostka Hana Nedomová.

Sportovní komise navrhla dočasné řešení, které chybějící sportoviště může nahradit. Na přechodnou dobu je možné pořídit nafukovací halu. Tu chtějí sportovci umístit vedle základní školy v Sušilově ulici. „Jako dočasné řešení je to dostačující. Prioritou je samozřejmě stále stavba nové haly. Nejraději bych ji viděl také u školy v Sušilově ulici, s čímž počítá jedna z nabízených variant,“ uvedl k návrhu Mazáč.

Boskovičtí radní nyní podle starostky Nedomové prověřují možnost, že se nafukovací sportovní hala koupí a umístí právě v Sušilově ulici. Jasný závěr může přinést konec ledna. „Zároveň stále jednáme s majiteli pozemků v souvislosti se stavbou v Červené zahradě i v lokalitě na Sušilově,“ sdělila Nedomová.

Dočasné řešení vítají trenéři boskovických halových sportů. „Bude to rozhodně lepší, než je teď. Nyní musíme trénovat ve školní tělocvičně. Podmínky pro nás nejsou vyhovující. Do nafukovací haly se vejdou dvě volejbalová hřiště,“ reagoval na návrh trenér místních volejbalistek Michal Meluzín.

Co se týká jednotlivých variant plánovaného záměru, nejvíce by Meluzínovi vyhovovala možnost výstavby sportovní haly místo dvou tělocvičen u základní školy v Sušilově ulici.

Podobně to vidí i trenér dorostu florbalu Jan Kšica. „V současnosti trénujeme ve školní tělocvičně. Nemáme dostatečné vybavení, jako jsou například mantinely. Máme jen branky. Chtěli bychom konečně novou halu, nafukovací by zatím stačila. Ale musí mít úplné vybavení pro florbal,“ svěřil se Kšica.

Sportovní hala

• Jednání o stavbě nové haly v Boskovicích se odsouvá.

• Důvod: Neúplnost dokumentace.

• Dočasné řešení: Nafukovací hala. Rada města možnost prověřuje.

• Kdy bude jasno: Na konci ledna.