Blansko – Když přijíždějí soupeři k baseballovému stadionu Olympie Blansko auty, zřejmě drtí nadávky mezi zuby. Silnice podél železnice na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka totiž připomíná spíš cestu z dob koňských potahů. Zvířený prach je možná tím nejmenším zlem, ale najet do některé z tamních děr? To se má změnit. Dělníci a těžká technika už obsadili lokalitu poblíž bývalého Salmova mlýna.

Na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku bude nové parkoviště pro víc než osmdesát aut. A opravená příjezdová cesta. Dělníci se pustí i do přestavby zchátralé ubytovny. | Foto: Veronika Nováková

Na původní štěrkové ploše tam vybudují nové parkoviště, opraví most přes náhon a zhruba třísetmetrovou cestu od zimního stadionu. „Konečně se i tato část sportovního ostrova posune do jednadvacátého století. Je to ostuda, jak vypadá příjezd k baseballovému stadionu a dalším sportovištím jednak od vlakové zastávky a také od zimního stadionu,“ řekl Blanenskému deníku prezident baseballového klubu TJ Olympia Blansko Jaroslav Krejčír.