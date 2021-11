/VIDEO/ Nové toalety, rozvody elektřiny, vody a kanalizace. Plus mobiliář. Blanenští nedávno investovali zhruba milion a půl to zázemí sportovní haly v ulici Mlýnská na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

Ještě o milion víc pak stály nové překážky a povrch na sousedním skateparku, který je nyní v obležení koloběžkářů a skateboardistů. „Nové toalety jsou ok. Ještě by to ale chtělo opravit staré šatny, které připomínají klece. Střechou v hale teče a okna netěsní. Podobných nedostatků je tam víc, ale to jsou velké investice a nevím, jestli jsou teď pro město na pořadu dne,“ řekl jeden z blanenských sportovců, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.