Na ostrově poblíž centra města se nejedná letos o jedinou zásadnější investici. Dalších úprav a novinek se tam dočkají i další sportoviště a veřejná prostranství včetně jejich zázemí. Blanenští na to celkem letos počítají s částkou dvacet milionů korun. Podle mluvčí blanenské radnice Pavly Komárkové se už také rozběhly práce na novém mlatovém chodníku na nábřeží řeky Svitavy poblíž baseballového stadionu. „Hotový by měl být v průběhu května,“ upřesnila mluvčí.

Po mlatovém chodníku se po jeho dokončení proběhne například blanenský vytrvalec Michal Krška. Povede v těsném sousedství asfaltového oválu. „Tam, když se oteplí, je to mazec. Maminky s kočárky, cyklisté, bruslaři a běžci. Chodník této lokalitě určitě uleví a navíc nebudu muset běžet po tvrdém asfaltu. Škoda jen, že nejde udělat kolem celého oválu,“ řekl Deníku Rovnost běžec.

Smutek v Boskovicích: hudební srdce dotlouklo, zemřel František Hlaváček

Velké plus pro návštěvníky této oblíbené lokality vidí i v nových uzamykatelných cykloboxem. Ty časem doplní nabíječka na elektrokola a sada nářadí. Nedaleko baseballového stadionu pak do prázdnin přibudou uzamykatelné odkládací skříňky.

Město hledalo také provozovatele občerstvení do akvaparku a na stadion. Tam několik desítek let starý kontejner nahradí občerstvení v opravené bývalé ubytovně, kde mají zázemí sportovní kluby. „V tomto objektu už provozovatele občerstvení máme vybraného. Ppřipravuje se na provoz. Momentálně vyřizuje potřená povolení. Otevřít má v průběhu května,“ dodala blanenská mluvčí.

Zahrádku před okny nechceme, zlobí se část Boskovických. Podnik sepsal petici

Po nedávné rekonstrukci toalet a kanalizace budou dělníci v příštích měsících pokračovat v opravách sportovní haly ASK Blansko. Tam má dojít ke rekonstrukci střechy, kterou zatéká. Dále pak k osazení bezpečnostního záchytného systému a včetně nového přístup na střechu. Na podzim pak přijde na řadu odvlhčení desítky let staré budovy.

A jak to to aktuálně vypadá s projektem nových lázní? V příštích letech půjde o astronomickou položku v rozpočtu města. Prvotní odhady počítaly s částkou 330 milionů korun. S demolicí starých lázní by se počítalo ještě letos, s výstavbou nových pak příští rok. Ta má trvat až dva roky. „Dál pokračujeme v přípravě projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Předpokládáme, že v následujících týdnech bude podána žádost o společné územní a stavební povolení. S projektantem fáze jedna a dva jsme ukončili spolupráci. Aktuálně se bude vypisovat výběrové řízení na projektanta fáze tři. Na celkové termíny to ale nebude mít vliv,“ upřesnila za radnici Pavla Komárková.

Dodala, že zastupitelé by nejpozději v září měli mít k dispozici veškeré podklady, aby mohli dát definitivně pokyn pro zahájení prací na bourání objektu lázní.