Halu má v režii, podobně jako další velká sportoviště v Blansku, už více než deset let městská společnost Služby Blansko. Ta ji převzala od tělovýchovné jednoty ČKD Blansko, která později zkrachovala. „Sportovní hala v Údolní s kuželnou a blízký fotbalový stadion jsou po Sportovním ostrově Ludvíka Daňka druhým největším sportovištěm ve městě. Chceme do ní investovat a zlepšit zázemí. Nejedná se však o jedinou nákladnou investici v této oblasti. Připravujeme i výstavbu nových lázní, která bude velmi nákladná. Na rozšíření sportovní haly v Údolní se budeme snažit sehnat dotaci. Stejně jako nové lázně, chceme tento projekt dotáhnout do konce,“ řekl Deníku Rovnost blanenský starosta Jiří Crha.

Podle jeho slov by zmíněný projekt mohl být aktualizovaný na přelomu letošního léta podzimu. Kromě hlediště pro dvě stě tři sta diváků se podle prvotních informací počítá také s novými toaletami, šatnami, sprchami a bezbariérovým přístupem. Možná i vzduchotechnikou a opláštěním. To vše má vyplynout po upřesňujících jednáních.

Rozšíření prostor má také nabídnout nové zázemí pro oddíl blanenských stolních tenistů. Ti dosud trénují ve zchátralé herně na Podlesí. „Už jsme o tom na radnici jednali, ale konkrétní výstup nemáme. Hovořilo se tom, že v prostoru za novou tribunou v hale na Údolní by vznikla nová herna stolního tenisu. Pro nás by to bylo super. Na něco podobného čekáme už léta. Měli bychom konečně odpovídající moderní zázemí a třeba by se zájem o stolní tenis v Blansku ještě zvedl. Snad se na to podaří sehnat peníze. Vím že je řada projektů ve městě, které mají přednost. Například stavba nových lázní,“ poznamenal blanenský trenér mládeže Pavel Voráč.

Dodal, že v minulosti Blanenští ve sportovní hale pořádali opakovaně celostátní bodovací turnaje mládeže. Absence hlediště je značně limitovala. „Když do haly přijelo sto padesát dvě stě dětí plus rodiče, tak to bylo problematické. Hrála jen část a zbytek si neměl kam sednout. Když se pak o pořádání turnaje přihlásila hala s hledištěm a lepším zázemím, tak nebylo co řešit,“ dodal stolní tenista.

Lepší zázemí by jistě uvítali při turnajích i soutěžních utkáních další blanenští sportovci. Florbalisté, futsalisté nebo basketbalisté. Halu v Údolní nevyužívali loni jen oni. V dubnu tam začalo fungovat velkokapacitní očkovací centrum, kde zdravotníci podávali vakcíny proti onemocnění Covid-19. Až do závěru srpna. Pak se očkování přesunulo zpět do blanenské nemocnice. Palubovku ve sportovní hale tehdy zakryla kvůli možnému poškození při provozu očkovacího centra ochranná vrstva.

Mimo sportovní halu a budovu okresního soudu byly začátkem loňského roku pro velkokapacitní očkovací centrum ve hře i další varianty. Nově opravený objekt s klubovnami na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, zimní stadion nebo Dělnický dům. „Nakonec se dala přednost většímu prostoru a také tomu, že ve sportovní hale v Údolní ulici nebylo fungování očkovacího centra omezeno provozní dobou. Tu by v případě výběru budovy soudu bylo nutné dodržovat kvůli požadavkům justiční stráže na zabezpečení objektu,“ sdělil tehdy tajemník městského úřadu Josef Kupčík.