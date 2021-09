K nákladnému projektu podle studie mexického architekta Alberto Kalacha mají velké výhrady. Podobně jako opoziční zastupitelé, kteří radě města zaslali tento týden otevřený dopis. V něm před výběrem projektanta žádají o prověření několika klíčových bodů. „Je potřeba ověřit výši odhadovaných nákladů na výstavbu na základě funkčních celků sportovní haly rozpočtářem. Původně se vycházelo z částky do 150 milionů korun. To byla podmínka města. Ale odborníci z pracovní skupiny odhadovali náklady na 400 milionů a výš,“ uvedl v dopise za dalších osm zastupitelů bývalý boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Dodal, že v současné době je možné na výstavbu haly získat dotaci 60 milionů. Zmínil také vybavení sportoviště v řádech desítek milionů. „Při tvorbě konceptu také musíme zvažovat provozní náklady nového sportoviště,“ doplnil Holík.

Podle něj je potřeba brát v úvahu i další klíčové investice, které město v příštích letech čekají. Boskovice si před časem sice vzaly více než sto milionový úvěr, ale pětapadesát milionů z něj nečekaně ukrojí modernizace tamní čistírny odpadních vod. S tak velkým čerpáním na tuto akci město původně nepočítalo. Další nákladný projekt je připravovaná výstavba komunitního centra s knihovnou.

Cena? Od sto čtyřiceti milionů do miliardy

V nejvyšším bodě má navržená sportovní hala výšku pětadvacet metrů a počítá s dřevěným povrchem hrací plochy. Energetická náročnost budovy není podle garanta studie a městského architekta Zdeňka Fránka přemrštěná. Využije tepelnou infrastrukturu v Červené zahradě. „A cena? Ta je od sto čtyřiceti milionů do jedné miliardy. Opravdu to v tuto chvíli neumíme říct. Jedná se o studii, není to vyprojektováno do posledního šroubku,“ okomentoval dotaz z publika na nedávném představení studie Fránek.

Boskovická opozice a SRAB dále upozorňují ohledně parametrů plánovaného sportoviště na možné kolize s vlastníky sousedních pozemků. Doporučují sehnat jejich předběžné souhlasy. Stejně jako od policie, hygieny, hasičů a kraje. Otazník z jejich strany visí i nad plánovanou okružní křižovatkou v blízkosti nového sportoviště. „Je navržená okružní křižovatka o průměru 30 metrů dostatečná? Umístění a parametry se zdají nedostačující významu hlavní komunikace směrem na východ z města. Tak, aby doprava skrze toto místo byla i nadále plynulá,“ připomínkovali studii haly na svém webu členové SRABu.

Podle boskovického starosty Jaroslava Dohnálka se projekt sportovní haly dostává do politické roviny. Vnímá ho jako kampaň některých opozičních zastupitelů před komunálními volbami příští rok. „Zaráží mě, že se poukazuje na něco, co má řešit projektant. Myslím si, že se to celé znovu cíleně přelévá do politické roviny, místo odborného a věcného řešení. Pro mě je až úsměvné, že někteří zastupitelé bez zásadních připomínek odmávali projektování komunitního centra. V případě sportovní haly je to diametrálně odlišné. Asi mají krátkou paměť,“ řekl Dohnálek.

Dodal, že vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci se bude řešit na jedné z nejbližších rad města. Už dříve nastínil, že o celkové ceně více napoví až dokončený projekt, a hlavně případná soutěž na zhotovitele. Pokud se městu nepodaří na sportovní halu získat dotace, tak není v jeho silách ji postavit. Podobně jako komunitní centrum s knihovnou. „Pokud nebudeme mít hotový projekt, těžko můžeme odhadovat cenu a také žádat o dotace. Ale můžeme klidně dalších deset let diskutovat,“ uzavřel boskovický starosta.