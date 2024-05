Dodala, že výběr firmy by mohl být hotový do jednoho roku a měl by přijít na necelé dva miliony korun. Správce stavby bude městu k ruce od zpracování zadávacích podmínek až do doby, kdy se nové sportoviště otevře. Má se jednat o tým odborníků.

Boskovičtí se nakonec rozhodli pro skromnější variantu, která by se podle Syrovátkové měla vejít do částky 180 milionů i s nezbytným připojením na vytápění, přeložkami sítí a základním parkováním. Základní požadavky jsou nastavené a detailní podoba se bude teprve ladit. „Je to kompromis. Vycházeli jsme z toho, že primárně potřebujeme zázemí pro naše sportovní oddíly. Kabiny a zázemí tomu bude odpovídat, nechceme ho mít zbytečně naddimenzované. To samé se týká kapacity hlediště. Zároveň to ale neznamená, že stavba nebude architektonicky kvalitní, mít odpovídající vybavení a dobře technicky a prostorově řešená,“ poznamenala starostka.

Na sportoviště se bude město snažit získat dotaci, ale i bez ní by mělo být schopné projekt ufinancovat i z vlastních zdrojů, případně si vzít menší úvěr. Sportovní halu byli zástupci města konzultovat i v sousedních Svitavách. Podle Syrovátkové vypíše Národní sportovní agentura dva druhy dotací. Na velké stavby s dotací až devadesát milionů korun bude prý velký přetlak. Navíc by město muselo mít podepsanou smlouvu s dodavatelem a tím se v podstatě k výstavbě haly smluvně zavázat. Touto cestou Boskovičtí nepůjdou a budou usilovat o menší regionální dotaci do 50 milionů korun. „Na dotace se ale nedá spoléhat, to může klidně trvat pět let, než bychom ji dostali. Největší problém je alokace částek a obrovská konkurence dalších projektů,“ řekl boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Začátkem roku město představilo vítězný návrh na novou podobu sportovního areálu Červená zahrada, kde má stát právě zmíněná sportovní hala. Areál je umístěný mezi zalesněným svahem Pilského údolí a okrajovou část Boskovice. Směrem k městu umístili sportovní halu a dopravní napojení. Směrem k říčce Bělé pak namysleli běžecký okruh a volnočasové aktivity. Podle jejich návrhu vznikne mezi zimním stadionem a sportovní halou centrální prostor s parkováním, odkud budou všechna sportoviště přímo viditelná a snadno dostupná. Autoři vítězného návrhu vyzdvihli zejména přehlednost. „Vychází z organizace jednotlivých sportovišť a staveb kolem centrální plochy, odkud jsou hned na dosah. Nic nehledáte. Není to zbytečně okázalé, je to civilní, ale zároveň těžíme potenciál s cílem vytvořit určitou atmosféru. Děláme urbanismus, a proto řešení musí fungovat i za mnoho let,“ uvedl tehdy vítěz návrhu Martin Doležel.

Prakticky všechny pozemky v dotčené lokalitě potřebné pro nová sportoviště jsou ve vlastnictví města. Vyjma dvou kurtů, které patří tenistům a takzvané Junácké louky za říčkou Bělou. Tu mají v držení zástupci šlechtického rodu Mendorff-Pouilly. V Červené zahradě nyní fungují dvě fotbalová hřiště. Jedno s přírodní a druhé s umělou trávou. Zimní stadion, tenisové kurty a akvapark. Za výkup pozemků v této lokalitě po bývalém lihovaru, hotelu Velen a jeho demolici nebo Dvořáčkův mlýn s kempem, zaplatilo město několik desítek milionů korun.

O sportovní hale se v Boskovicích mluví už velmi dlouho a na stole bylo několik variant a lokalit, které město stály nemalé peníze. U základní školy Slovákova se už před lety dokonce začala stavět, než ji stoply technické potíže a protesty místních. „Sportovní hala v Boskovicích je zakletá. Tolik let a pořád nestojí. Mám obavy, že když se po volbách vymění na radnici vedení, může být zase vše jinak a sportovci na ni budou čekat dál. Volejbalisté trénují po tělocvičnách, florbalisté jezdí do Svitávky a basketbal, který byl kdysi v Boskovicích vyhlášený a hrála se liga? Škoda mluvit. Lepší zázemí by si v Červené zahradě zasloužili i atleti s pořádnými tartanovými oválem. Myslím, že investice do sportu a aktivity dětí je potřeba. Základna je tu velmi slušná, ale prostě chybí zázemí,“ řekl Deníku jeden z boskovických aktivních sportovců, který si nepřál zveřejnit jméno. Redakci ho zná.