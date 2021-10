Předseda letovického florbalového oddílu a zároveň člen výkonného výboru TJ Sokol Letovice Marek Řeháček by v hale uvítal i novou palubovku. Současný povrch je podle něj už dost poničený. „Zázemí šaten nás až tak netrápí, ale postrádáme spíš komfort pro diváky nebo rodiče. Když pořádáme mládežnický turnaj a dorazí s dětmi rodiče, nemají se kde posadit. Takže nějaká menší tribuna, aby se dospělí nemíchali s dětmi a nešlapali po hrací ploše, by se hodila,“ poznamenal před časem Řeháček.

Dodal, že po rekonstrukci přibudou nové cvičební prostory a hala bude zateplená. Na lepší zázemí čekají například letovičtí volejbalisté, kteří v hale přes chladné měsíce trénují. „Toalety, sprchy a šatny jsou ve špatném stavu. Uvítali bychom i saunu, větší posilovnu a tribunu pro diváky. Technologie vytápějí je už zastaralá, stejně jako řada dalších věcí. Moc by nám také pomohlo, kdyby se prostor na palubovce dal oddělit sítěmi a mohlo se bez problémů hrát na více hřištích,“ řekl za volejbalový oddíl TJ Sokol Letovice František Reitschmied.

„Kompletní dokumentaci i stavební povolení máme. Zhruba do čtyř měsíců bychom měli vědět, zda jsme s žádostí o dotaci uspěli. Hala potřebuje úplně jiné zázemí. Kopilitové stěny se bortí, šatny a sociálky nemají odvětrání, posilovna má nevyhovující prostory. Technologie vytápění, izolace, vše je staré a problematické,“ řekl Deníku letovický starosta Petr Novotný.

/FOTO, VIDEO/ Sportovní hala v Letovicích má svůj vrchol dávno za sebou. Více než čtyřicet let stará budova je delší dobu zralá na kompletní rekonstrukci. Projekt už má vedení města nachystaný. Potřebuje na něj však sehnat dotaci, protože z vlastních zdrojů zhruba šedesátimilionovou investici neutáhne.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.