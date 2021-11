Jednu z hlavních rolí nyní navíc opouští uznávaný mexický architekt Alberto Kalach. Podle jeho návrhu v tandemu s městským architektem Zdeňkem Fránkem dělníci halu v areálu Červená zahrada nepostaví. Zástupci města totiž radikálně otáčejí směr příprav. „Zmíněná studie byla ještě nedávno ve hře. Po dopracování však výrazně překročila stanovený rámec města na výstavbu haly za 150 milionů korun. O více než sto milionů,“ uvedla boskovická místostarostka Michaela Žejšková.

Proti této variantě hovořilo také kvůli navrhované velikosti sportoviště problematické umístění na městské pozemky. A také komplikace s vlastníky okolních ploch. Město od této varianty nyní odstupuje a přiklání se k dopracování studie, kterou před několika lety vypracovala studentka Tereza Jílková. Náklady odhadují Boskovičtí zhruba na dvě stě tisíc korun. Následně chtějí vypsat výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. „Máme na stole funkční a jisté řešení, chceme po něm sáhnout a mírně ho upravit. Je z velké části v souladu s požadavky sportovních oddílů a Národní sportovní agentury,“ dodala Žejšková.

Podle zmíněné studie má hala stát na pozemcích po bývalém hotelu Velen. Boskovičtí počítají při úpravách například se zmenšením hlediště na 300 osob a zjednodušením lezeckého sektoru. Limit 150 milionů podle Žejškové zůstává, bez dotací je ale stavba nereálná. Projektanta na nové sportoviště chtějí Boskovičtí vybrat na jaře. Pracovat má na jeho podobně zhruba rok. To se ale překrývá s podzimními komunálními volbami. Po nich a případné změně ve vedení města může být vše zase úplně jinak.

Proti navrhovanému řešení se však ostře vymezují opoziční zastupitelé. Ti navrhují vypsání architektonické soutěže. O to už se vedení města dvakrát pokusilo. V obou případech označila Česká komora architektů za neregulérní. „Tehdy to ztroskotalo na vypsané nízké ceně za projektovou dokumentaci a podle komory na zčásti neodborné porotě. To už by nyní podle mě nehrozilo. Vadí mi, že studii bude přepracovávat někdo jiný než autor. Z mého pohledu je to taková ruská ruleta. Studii upraví někdo, kdo nabídne nejnižší cenu, žádný renomovaný architekt. Po tolika letech pokusů a omylů bychom měli jít klasickou cestou vypsání architektonické soutěže,“ řekl Deníku bývalý místostarosta za hnutí ANO Lukáš Holík.

Podle Michaely Žejškové je ale varianta vypsání architektonické soutěže nákladné řešení s nejistým výsledkem. Náklady na její uspořádání Boskovičtí odhadli až k částce 3,75 milionu korun a dobu trvání přes půl roku. „Kdybychom neměli v rukou funkční řešení, byla by architektonická soutěž reálná. To, že halu nebude navrhovat Alberto Kalach a nevypíšeme architektonická soutěž neznamená, že ve výsledku bude sportoviště škaredé,“ poznamenala.

Nejvíce biti jsou za současného stavu samotní sportovci. Na novou sportovní halu už léta čekají například boskovičtí florbalisté. Podobně jako volejbalisté trénují po tělocvičnách a na zápasy jezdí do sportovní haly v sousední Svitávce. „Na halu čekáme asi dvacet let. Když to přeženu, tak je nám v tuto chvíli jedno, kde bude stát a jak vypadat. Hlavně aby už byla. Sportu v Boskovicích by to hodně pomohlo. Trénovat v improvizovaných podmínkách můžeme, ale soutěžní utkání nemáme kde hrát. Podobně jsou na tom i další. Otázkou ovšem zůstává, jaký bychom v nové hale dostali prostor. Florbal je většinou na okraji zájmu. Třeba fotbal má přednost. Takové úvahy jsou ale zatím bezpředmětné,“ řekl nedávno jeden z trenérů boskovických florbalistů Ladislav Oujeský.