Nejvyšší částka z jižní Moravy putovala na účet generála Pavla. Šéf brněnské IT firmy Václav Muchna podpořil favorizovaného kandidátka částkou pěti set tisíc korun, a to celkem třikrát. Výše jeho příspěvku na Pavlovu kampaň tak v celkovém součtu dosáhla jednoho a půl milionu korun. Muchna kandidáta podporuje i nad rámec této částky a již před volbami podporoval jeho spolek.

„Prezident je spolutvůrcem zahraniční politiky a já si přeji, aby naše země jednoznačně směřovala na Západ. Vedle toho si přeji prezidenta, který bude opravdu prezidentem všech, ne vybrané skupiny podvodníků. Díky tomu, že generála znám osobně už řadu let, věřím, že svoje ego má pod kontrolou," sdělil.

Kandidátka na prezidenta Nerudová jako školačka v Brně: Spolehlivá, říká ředitel

Brněnský podnikatel podpořil i Pavlovu protikandidátku Danuši Nerudovou. Darovaná částka české ekonomce a bývalé rektorce Mendelovy univerzity v Brně však byla o poznání nižší. Na účet ji přišlo celkem dvě stě tisíc korun.

Nerudová na svých stránkách uvedla, že je vděčná za každý dar, kterým se podporovatelé rozhodnou podpořit její kandidaturu. Důležité je, aby byl ze strany dárce nezištný a záleží jí také na jeho původu. „Vyhrazuji si právo nepřijmout takový dar, za který by dárce očekával jakoukoliv protislužbu, výhodu nebo vliv potenciálně vyplývající z mé budoucí funkce. Nepřijala bych také dar bez jasného původce nebo pocházející z neetické či trestné činnosti nebo z činnosti vydělávající na neštěstí lidí,“ upozornila.

Vzor pro dívky

Nejvyšší částku z jižní Moravy tato rodačka z Brna obdržela od brněnské advokátní kanceláře HLADKY.LEGAL, a to ve výši pěti set tisíc korun. Nerudová je podle zakládajícího partnera Jana Hladkého nejlepším kandidátem na prezidentské křeslo. Oceňuje nejen její vizi, bývalá rektorka podle něj může být i vzorem pro mladé dívky.

„Z našeho pohledu je jediným kandidátem, který se zamýšlí a hovoří o budoucnosti země, nesnaží se kamuflovat problémy, současně však nevytváří nějaké strašáky a nenajíždí na populistickou vlnu. Líbí se nám také, o co se snaží. Mám dvě dcery a byl bych rád, kdyby měly nějaký vzor a věděly, že v životě mohou něčeho dosáhnout. Danuši se to svým působením v čele univerzity, ale i prací například pro Evropskou komisi podařilo. Málokdo v životě dosáhl toho, co ona,“ nechal se slyšet advokát. Připustil však, že Nerudová je jeho rodinná přítelkyně.

Sto tisícovou částkou přispěl Nerudové na účet i další brněnský advokát Milan Kyjovský. Mezi dárci se sto tisícovými částkami se potom nachází dále brněnská firma ITS Private Investments orientující se například na pronájem nemovitostí nebo firma Infram poskytující služby v oblasti stavební investiční činnosti.

Prezidentské volby v Brně začaly: jen ve středu mohli volit lidé v karanténě

Částku pěti set tisíc korun generálu Pavlovi na účet věnoval například partner investiční skupiny Pale Fire Capital, Brňák David Holý.

Mezi podporovateli dalších prezidentských kandidátů pocházející z jižní Moravy se už nacházeli spíše drobní dárci. Drobné finanční dary obdrželi na svých účtech například Pavel Fischer, Tomáš Zima nebo Marek Hilšer. Andreji Babišovi, který je třetím favorizovaným kandidátem do prezidentských voleb, přicházely na účet spíše haléřové částky, které jejich odesílatelům umožnily zanechat nepříliš lichotivé vzkazy. Andrej Babiš je tak spolu s Jaroslavem Baštou jedním ze dvou kandidátů, kterým kampaň financovaly vlastní politické strany. Poslední z kandidátů Karel Diviš si politickou kampaň z velké části hradil sám.