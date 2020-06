Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí odkoupil od společnosti Tylex čistírnu odpadních vod. Do ní proudila asi třetina splašků z bezmála sedmitisícových Letovic. Zbylé dvě třetiny pak filtrovala městská čistička.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Kupní smlouva byla na 17,5 milionu korun. Osm a půl milionu Svazek zaplatil hned. Město Letovice mu pak bude část investice splácet ze své plusovosti za členství ve Svazku. „O odkupu zmíněné čistírny se jednalo řadu let. Pro město velikosti Letovic je neekonomické a technologicky náročné čistit splašky ve dvou čistírnách. Do budoucna je to obrovská úspora. Jak provozní, tak co se týká případných oprav,“ uvedl tajemník Svazku Petr Tioka.