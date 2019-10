Co to pro vás tato nominace znamená?

Magnesia Litera je nejvýznamnější české ocenění současné literatury, a tak jsem měla samozřejmě velkou radost. Když roky pochybujete o tom, jestli text může fungovat, je taková nominace velkým zadostiučiněním. K tomu se později připojila nervozita spojená s výběrem oblečení, protože udílení cen se koná v přímém přenosu.

S knihou Ve skříni jste byla jednou ze šesti autorů v kategorii próza. Můžete přiblížit, o čem dílo je?

Můj román vypráví o hrdince, která odešla z Německa do Prahy, kde žije bez věcí a bez domova. Ze všech možností, jak bydlet, se jí tou nejlepší jeví žít ve skříni ve vnitrobloku. Příběh je psaný epizodicky a čtenář si jej sám postupně skládá, nerada bych tu vše prozradila. Je to vhodná četba pro všechny, kteří mají za sebou konec náročného vztahu, ale i pro ty, co se někdy doma necítí doma.

V knize zobrazujete otázky lidské existence, střet představ se skutečností nebo hledání svého místa ve světě. Proč právě tato témata?

Píši o tom, co se mě dotýká a čím žiji. A s těmito tématy jsem se tehdy potýkala. Každý z nás je jiný a ti, co žijí zdánlivě úspěšný spořádaný život, třeba ve skrytu duše nejsou úplně šťastní.

Hrdinka místo toho, aby bydlela u rodiny, či přátel, bydlí ve skříni. Co to o ní jako o postavě vypovídá a proč vlastně skříň?

Skříň je samozřejmě metaforou, hledáním místa na tomto světě. Moje hrdinka se ocitá v situaci, kdy se cítí na obtíž svým blízkým i sama sobě. To nejméně praktické řešení, bydlet ve skříni, je pro ni nakonec to nejschůdnější.

Kde berete inspiraci?

To nevím, to nikdo neví. Hlava produkuje nápady, které jsou výsledkem toho, co jsem kdy zažila, slyšela, viděla. Stačí se jen dívat kolem sebe. Každý z nás má alespoň jeden příběh, který může vyprávět. Svůj vlastní.

Co je na psaní nejtěžšího?

V mém případě nejspíš jít s kůží na trh, protože píšu o sobě. Nějak jsem si na to zvykla. Psaní je těžké v tom, že spočívá v dlouhém zírání do blba. To znamená, že má člověk často pocit, že ten den vlastně nic neudělal. Přitom i ty milimetrové posuny jsou posuny. Dále je třeba počítat s pochybami, vrtkavým literárním trhem a egem, které se těžko smiřuje s úspěchem i neúspěchem.

Dost mladých lidí se odvrací od knih, lze s tím něco dělat z pohledu spisovatelky?

Myslím, že všichni tak nějak žijeme ve světě slov a čteme, jen ne každý úplně kvalitní texty. To je škoda a problém vidím především ve vzdělávání. Děti prostě nezískávají zprostředkovaný pocit, že literatura je fajn. Naštěstí existují knihy jako Harry Potter, které ke čtení lidi dovedou přitáhnout. Současná česká literatura pro děti je skvělá, doporučuji knihu Prašina Vojtěcha Matochy.

Jaká je současná pozice žen v české literatuře?

České spisovatelky v posledních letech spisovatele, co se kvantity produkce týče, válcují. Muži vydávají o poznání méně. Těžko říct, čím to je.

Spoustu let jste prožila na Blanensku na jižní Moravě. Jak na toto období vzpomínáte?

Pocházím z vesnice Spešov, kde jsem prožila krásné dětství. Často tam jezdím za rodiči a kamarády. První roky v Praze jsem se snažila přizpůsobit středočeské mluvě, ale v poslední době i na to rezignuji a pěstuji svůj moravský přízvuk i slovník. Jsem hrdá Moravanka a nedám si to vzít.

Na čem nyní pracujete?

Na románu, který reflektuje klimatickou krizi, nešvary umělecké branže a opět bytovou krizi. Hrdinka zůstává stejná, jen už nežije ve skříni. Metaforicky možná nadále ano, ale to už v další knize.

Tereza Semotamová

Šestatřicetiletá spisovatelka pochází ze Spešova. Vystudovala dramaturgii a scenáristiku na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a německý jazyk a literaturu na Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity. Napsala desítku rozhlasových her, audiodrama Rozeznění, překládá současnou německojazyčnou beletrii a jiné.

V roce 2015 vyšel její román Počong (Větrné mlýny), který napsala s Jakubem Vítkem. Za knihu Ve skříni byla nominovaná na prestižní cenu Magnesia Litera. Léta žila v Německu. Poté se přestěhovala do Prahy, kde žije posledních pět let.

VERONIKA NOVÁKOVÁ