*30. září 1833, Vídeň

+24. července 1906, Döbling

Od roku 1860 se rozhodl pro spisovatelskou dráhu. Oblíbil si Blansko, kam ho v roce 1872 poprvé pozvala hraběnska Salmová. Saar si město oblíbil, našel si zde manželku, která ale po čtyřech letech zemřela.

Do města a také do zámku v Rájci se rád vracel až do posledních let svého života, o Blansku mluvil jako o svém druhém domově. Postavy a náměty pro některé ze svých knih a povídek nacházel právě v zážitcích z pobytů v Blansku či jinde v Čechách a na Moravě.