Tvoření prostorové stavebnice s netradičním materiálem si v Galerii města Blanska zkusili zájemci pod vedením osoby nejpovolanější, umělkyně a sochařky Andrey Kaňkovské.

I kvůli inspiraci pro návštěvníky galerie připravila na samém začátku akce komentovanou prohlídku. Děti načerpaly inspiraci u děl Slávy Sobotovičové a Dominiky Jackuliakové, pak už se vrhly do tvoření.

Sedmiletá děvčata Johanka, Radanka a Bea sedí vedle sebe na zemi a střádají plány, co s nabízeným materiálem udělat. „Bude to spirála,“ překvapuje Johanka a pouští se do díla.



Spirálou vytvořenou z proděravělých molitanů provléknutých špagátem nakonec potěší maminku. Vytvořila totiž nápaditý náhrdelník. Později vznikne ještě váza s kytkou a mistička s ovocem. Nabízeného materiálu je víc než dost a děti mají na výběr od abstraktních tvarů až po naprosto konkrétní vyřezávané díly lidského těla.

Jednoznačně ale vedou pohyblivé oči. Ty zajímají a baví úplně všechny. Ti nejmenší účastníci se však spokojí i s kouskem provázku. „Dcera si hraje s provázkem a hrozně ji baví, když se jí podaří udělat suk. V tom asi žádný hlubší umělecký záměr nebude,“ směje se maminka Lenka s tříletou dcerou Reginou. „Nejvíc si vyhraje v kuchyni u vaření, ať už u sebe v dětské kuchyňce nebo v té opravdové,“ doplňuje.

Akce pro děti přilákala již počtvrté návštěvnici Michaelu Královou z Blanska. „Líbí se mi, jak je to organizované pro děti. Byli jsme tady na svatého Martina, dále na tvoření z kovů a ještě na Velikonočním tvoření. Našim slečnám se tady strašně moc líbí,“ prozrazuje maminka dvojčat

To, že u jedné návštěvy muzea nikdy nezůstane, dokazuje i paní Lastovská. S dvou a půlletým Tomáškem je zde podruhé. „Poprvé jsme zde byli na vánočním tvoření a Tomáška to natolik zaujalo, že když jsme se dozvěděli o workshopu, neváhali jsme. Jsme vlastně spokojení oba,“ říká.

A nejsou jediní. „Hledala jsem aktivitu, kterou bychom mohli dělat všichni spolu,“ prozrazuje Adriana Pucová. O akci ví díky Facebooku. Dorazila se svými dvěma syny, pětiletým a dvanáctiletým. Prozrazuje, že mladší ze synů je zaměřený víc na hudbu a starší je hodně na umění, jako je malování a keramika. Někdy je potřeba skloubit dva světy,“ říká. Kromě okna děti vytvořily už i lidské tělo, z písmenek poskládaly svá jména a starší Alexandr se pustil i do abstraktního uměleckého díla.

Chodůrovi z Olomučan na akci přišli se svými dvěma dětmi. „Zajímá nás umění, které jsem i studovala. Máme rádi galerie a také, když se do toho mohou zapojit děti. Zabaví se a něco se i naučí. Vytvořili jsme obličej a dceru bavilo si vše osahat,“ říká.

Na workshopy, které vede Andrea Kaňkovská, mohou zájemci přijít i do Informačního turistického centra v Brně. S workshopy umělkyně začala na mateřské dovolené. „Když byl dceři rok, začala jsem s workshopy se sochařskou tématikou pro děti a mládež. Zjistila jsem, že to moc dobře funguje. Mělo to úspěch, děti se tam potkají s různými materiály, ozkouší si základní zručnost a naučí je to uvažovat o prostoru,“ upřesňuje Kaňkovská.



Speciálně pro Blansko připravila materiály k současnému modernímu umění. Tématem jejích workshopů byla například i architektura. „Pro děti je zajímavé, že se mohou dotýkat a pracovat s takovým materiálem, jako je tkanina, kožešina, silikony, plasty, dřevo, korek nebo rohovina. Dotýkají se, jsou překvapené a poznávají,“ uvádí Kaňkovská.

Originalitu oceňují i návštěvníci workshopu. „Moc se mi líbí nabídka materiálů a tvarů pro děti, a tak jsem to chtěla dopřát své dceři,“ směje se Jolana Chalupová. Dále prozrazuje, že její dceři René je teprve rok a půl. „Když se setká s takovým prostředím a i kdyby se měla jen dívat, je to pěkné. Doma moc netvoří, má raději knížky,“ prozrazuje dále Chalupová. Nicméně i tak její dcera podlehla kouzlu tvarů a vyrábí z molitanů obličej.

Kapacita míst byla omezená. „Věděli jsme o tom, že Andrea pořádá tyto dílničky a chtěli jsme ji pozvat už dávno, ale termínově to vyšlo až teď. Snažíme se ke každé výstavě nachystat aspoň jeden program pro děti, ať jsou to školní kolektivy, anebo rodiny s dětmi. Většinou jsou to umělecky zaměřené dílničky. Na jaře tady máme festival Oslavy práce a zahálky, což je volnočasový rodinný festival,“ zve všechny Soňa Balážová, lektorka doprovodných programů galerie.

Renata Spotzová