/FOTOGALERIE, VIDEO/ Konec dojíždění. Do sousedního Ráječka, Dolní Lhoty nebo až do Blanska. Po několika desítkách let. Ve Spešově ve středu totiž otevírají novou školku.

Spešovské maminky se dočkaly. Nová školka má kapacitu 46 dětí. | Video: Deník/Jan Charvát

Se dvěma třídami a kuchyní pro šestačtyřicet dětí. „Pro mě je to obrovský luxus a jsem za něj velmi ráda. Nemusíme startovat žádné auto a jezdit třeba do Ráječka nebo do Blanska. Pohodlně dojme pěšky, máme to kousek. Dcery, dvojčata, navíc mají teprve dva a půl roku a za běžných okolností by mi je vzali až na druhou polovinu školního roku. Samozřejmě v případě, že by byla volná místa, se kterými je však problém,“ řekla Deníku jedna ze spešovských maminek Michaela Buchtová.