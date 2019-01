Jedovnice /FOTOGALERIE/ - Zlatnictví má v rodině Ondřeje Chalupy z Jedovnic tradici. Věnovali se mu jeho děda i máma. Jako kluk strávil v dílně spoustu času a pomáhal při výrobě šperků. Vystudoval však průmyslovou školu a pracoval jako technolog ve strojírenství. Nakonec si přesto udělal výuční list a vsadil na nové povolání. „Rozhodl jsem se pro krok do neznáma a začal jsem se autorskému šperku věnovat naplno,“ říká pětatřicetiletý muž.

Vzpomenete si ještě, kdy jste vyrobil první šperk a co to bylo?

Bylo to asi v sedmnácti a šperk jsem si vyrobil pro sebe. Bylo jich víc a určitě mě inspirovala fantasy tematika. Z té doby mám například Prsten moci z Pána prstenů (úsměv).



Jak jste se k tomuto řemeslu dostal?

Děda a maminka byli zlatníci. Od mládí jsem jim pomáhal a různě se motal po dílně. Oba mi dali do života cenné praktické zkušenosti. Maminka dělala spíše sériovou výrobu. Já jsem se později vydal cestou originálů.



Volba povolání byla tedy jasná?

Nebyla. Vystudoval jsem průmyslovou školu, ale při studiu jsem již brigádně mamince pomáhal v dílně. Po škole jsem začal pracovat ve strojírenství, občas jsem vyrobil šperk pro přátele. Později jsem si uvědomil, že bych se chtěl v budoucnu řemeslu věnovat a udělal jsem si výuční list v oboru zlatník-klenotník. Dále jsem se živil jako technolog a přitom občas vyráběl šperky. Po několika letech v technickém oboru jsem si uvědomil, že bych se rád věnoval řemeslu a tvořil originály. Rozhodl jsem se pro krok do neznáma a začal se autorskému šperku věnovat naplno.



Na jaké druhy šperků se specializujete a z jakých materiálů?

Dělám široké spektrum. Prsteny zásnubní, pečetní, přívěsky, náramky, náušnice, občas dělám i brože nebo medailony. Vyrábím šperky ze stříbra a ze zlata, kdy pracuji s jeho různými barevnými provedeními. Do drahých kovů zasazuji přírodní kameny, což je i dominantou mé práce. A někdy kombinuji i jiné, méně obvyklé materiály, jako například exotická dřeva či kost.



Stává se, že si zákazník přinese nějaký vlastní předmět, který chce do šperku zasadit?

Ano. Většinou se jedná o věci zvláštního osobního významu. Vznikají tak originální kousky a kombinace drahého kovu s běžnými předměty. Do stříbra už jsem také zasazoval kousek cihly z domu, kde můj zákazník bydlel. Nebo kousek smrkového dřívka, kamínky z dovolené.



Dáváte přednost ruční výrobě nebo používáte i nějaké stroje?

Šperky vyrábím ručně. Klasickými, dalo by se říct historickými postupy. Což ale neznamená, že bych nepoužíval stroje. Není to žádná sériová výroba, že bych si nasekal nějaké tvary nebo si něco odlil. Mé šperky nejsou odlévané, i když tak někdy mohou působit. Vše, co tvořím, je ruční práce. Stroje používám ke zpracování materiálu, který si válcuji na požadovanou tloušťku. Mechanicky šperky leštím, brousím bruskami, používám vrtačky. Využívám ale i ruční pilky, kleště, pilníky, kladívka.

ONDŘEJ CHALUPA

Je mu 35 let a živí se výrobou autorského stříbrného a zlatého šperku. V oboru se pohybuje již od mládí. Vyrůstal v rodině zlatníků a tato práce je významnou součástí jeho života. Dílnu i ateliér má v Jedovnicích.



Jak relaxuje: Nejvíce ho nabíjí energií pobyt v přírodě. Největším odpočinkem je pro něj objevování nových míst u nás i v zahraničí.



Kde se rád prochází: Moc rád má přírodu Moravského krasu, kde se toulá se psem.



Kde se rád jí/pije: Občas zakončí procházku v podobě dobrého jídla. A na to si vždy rád zajde do restaurace Surfbar v Jedovnicích.

Popište, jak se na výrobě šperků podílí zákazník?

Podle jeho představ a požadavků zpracuji grafické návrhy šperku, do kterých promítám svou designovou představu. Zákazník rozhoduje, jaký kámen chce do šperku zasadit. Buď si ho donese nebo vybere u mě v ateliéru. Popřípadě mi popíše svou představu a já kámen sháním. Někdy hledáme ten pravý i půl roku. Následně se pouštím do samotné výroby, která podle složitosti šperku zabere od jednoho dne až po několik týdnů.



Co vás na této práci baví?

Především mě baví vyrábět unikátní zajímavé věci, které lidé opravdu nosí a mají pro ně nějaký význam. Jsou to tedy takové osobní amulety s ukrytými příběhy, které jejich majitelé potom nosí celý život. Někteří je ani nesundávají.



V čem jsou vaše šperky unikátní?

Řekl bych, že unikátní věci vznikají díky spolupráci se zákazníkem. Kdy do šperku vneseme něco já i on a pak vyrobím věc, kterou bych sám nevymyslel. Jsou to například různé kombinace materiálů a designů.



Kde hledáte inspiraci?

Od malička jsem měl velký zápal pro přírodu. Je neskutečným zdrojem úžasných nápadů. Velkou inspirací je pro mě i cestování. Když můžu, rád si někam zajedu, poznám novou krajinu, nové lidi a místa. Rád chodím po muzeích a galeriích.

Kdo jsou vaši zákazníci? Nosí se šperky z Jedovnic i v zahraničí?

Jsou to především lidé, kteří chtějí originální šperky na celý život a líbí se jim moje práce. Zákazníky mám i v zahraničí. Nedávno jsem dělal prsteny do Austrálie, Francie, Anglie. Klienty mám i na Slovensku.