K oknu, na zahradu nebo před dům? Zachytit na mobilním telefonu signál a kamkoliv se dovolat, je v Kuničkách na Blanensku velká loterie. Ve vesnici je totiž řada hluchých míst. U všech dostupných operátorů. V obci, kde v současnosti žije zhruba tři sta lidí, se jedná o letitý problém.

„Velmi nepříjemné je to zejména pro starší lidi, kteří chtějí zavolat například lékaři nebo příbuzným. Loni tady jeden z operátorů provedl měření a nabídl nám zařízení na zesílení signálu. Obec by to ale vyšlo na více než půl milionu,“ řekla Deníku starostka obce Martina Filoušová.