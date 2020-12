Obecní pořádek a dodržování vyhlášek. Řešení těchto problémů by měl v popisu práce nový městský strážník, kterého se snaží najít kunštátská radnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Poslední strážník, co jsme měli, dosloužil a odešel do důchodu před dvěma lety. Poté nebyla na zastupitelstvu shoda, zda tento post znovu obsadit nebo ne. Pak jsme zase měli problémy najít vhodného uchazeče. Je to komplikovanější a nechceme výběr uspěchat. Od strážníka si slibujeme hlavně prevenci, dohled při dodržování pořádku ve městě, u parkování a při městských akcích. I co se týká bezpečnosti,“ řekl Deníku starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.