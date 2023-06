/FOTO, VIDEO/ Kvílení brzd. Prásk! Před kapotou leží zraněná dívka. Má sedřený obličej a z levé ruky ji přes svetr tryská proudem krev. Tepenné krvácení. „Pane Bože! Srazila jsem dítě,“ běduje zatím za volantem zraněná řidička. Je v šoku a zůstává v autě. K nehodě přibíhá skupinka školáků. „Rychle obvaz, zmáčkni jí tu ruku. Musíme se pokusit zastavit krvácení, běžím pro obvazy. Nebojte se, jsme tu, pomůžeme vám,“ hlásí jedna ze žákyň základní školy.

Se spolužačkami z Vyškovska se snaží vyřešit krizovou situaci, kdy jde o život. Napětí poněkud povolí, když kolemjdoucí v centru Blanska vidí ve čtvrtek kolem členy Českého červeného kříže v červených bundách. Dohlížejí na jedno ze stanovišť krajského kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků.

V první pomoci se tu zdokonalují čtyři týmy školáků z prvního a druhého stupně z jihu Moravy. V terénu si trénují dovednosti ze školních lavic. Nejlepší pak postoupí na republikové finále, které je v závěru června v Opavě. „S pomocí figurantů se snažíme nasimulovat různé typy zranění a co nejvíce vše přiblížit reálné situaci v terénu. Já mám na tomto stanovišti po srážce s autem tepenné krvácení z předloktí. Děti reagují ve stresu a snaží se mi pomoci. Dělají sice chyby, ale to nevadí. Počítá se snaha a odvaha. Čím víc si podobné situace vyzkoušejí a nacvičí, tím lépe to pak mohou prodat naostro a zachránit život,“ říká jedna z figurantek Tereza Čermáková z blanenské střední zdravotnické školy.

Sama byla několikrát v situaci, kdy se musela volat záchranka. Naštěstí nikdy nešlo o nic vážného. „Důležité je nebát se, zachovat chladnou hlavu a zvládnout pohled na krev. Samozřejmě je na místě také znát důležitá telefonní čísla. Základy první pomoci jsou podle mě velmi důležité. Člověk nikdy neví, kdy je bude potřebovat,“ dodává studentka prvního ročníku oboru praktická sestra.

PÁD ZE ŽEBŘÍKU

Podle hlavní rozhodčí soutěže Ivy Horákové jsou ve čtvrtek v blanenských ulicích připravená tři stanoviště, kde děti řeší reálné situace s různými druhy zranění. Ta doplňují další dvě obvazová stanoviště. První pomoc poskytují školáci kromě zmíněné srážky chodce s autem také zraněným po pádu z žebříku.

Další stanoviště simuluje otravu léky a následné bezvědomí. Děti ošetřují také zlomeniny, popáleniny a zkouší si transport zraněného pomocí improvizovaných nosítek. „Děti mají oproti dospělým výhodu, že v krizové situaci většinou nepřemýšlejí, co by se mohlo stát dalšího. Jednají instinktivně a rychle, nebojí se. A právě to je za některých okolností rozhodující prvek, který může zachránit život,“ vysvětluje Horáková.

ZACHRÁNĚNÉ ŽIVOTY

Za pravdu ji dává několik případů v regionu. Letos v březnu například mladá žena z Letovic na Blanensku upadla po bolestech hlavy. Její devítiletá dcera Eliška pohotově reagovala. „Neváhala ani vteřinu a vytočila číslo tísňové linky 155,“ upozornila ve čtvrtek na případ z posledního březnového dne mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Jednání malé Elišky ocenila také operátorka Lýdia Novotná, která s ní na telefonu komunikovala. „Dívenka byla skvělá, uvedla adresu a velmi přesně popsala, jaké má maminka potíže. Musím říct, že i někteří dospělí lidé, kteří k nám volají, by se od ní mohli učit. Zaslouží si obrovskou pochvalu,“ vzpomínala operátorka.

Na místo vyrazila lékařská posádka, pacientce poskytla přednemocniční neodkladnou péči a s podezřením na cévní mozkovou příhodu ji převezla do Fakultní nemocnice v Brně. „Tam se bohužel podezření potvrdilo. Jednalo se o krevní sraženinu, rychlý zákrok byl tedy zcela nezbytný,“ upozornila Bothová.

Před čtyřmi lety pak na halovém fotbalovém turnaji Svitávce díky včasnému zásahu trenéra Jaromíra Korčáka a osmnáctiletého rozhodčího Štěpána Burgra měl šťastný konec kolaps jednoho z hráčů. Dvojice ho začala před příjezdem záchranky oživovat a zdravotníkům se ho podařilo zachránit.

V LEDOVÉ VODĚ

Před pěti lety pak patnáctiletý Tomáš Maša z Ráječka vytáhl z ledové vody jedenáctiletou spolužačku, pod kterou se propadl led na zamrzlém rybníku. „S kamarády jsme se procházeli kolem rájeckého rybníku Klimšák. Na zamrzlé hladině byly holky. Když se najednou pod jednou z nich propadl led. Bylo to možná dvacet metrů od břehu,“ vzpomínal tehdy na dramatické okamžiky ze začátku března žák 8. B ze základní školy Rájec-Jestřebí.

Na nic nečekal a začal se po ledě k dívce plazit. „Strach jsem v tu chvíli neměl. Byl to reflex. Nemohla se dostat zpět na led a volala o pomoc. Tak jsem vyrazil,“ řekl hoch.

Dívka byla v tu chvíli po krk v ledové vodě a držela se okraje ledu. Na víc ale neměla sílu. „Vytáhl jsem jí na led a společně jsme se dostali na břeh. Jedna z kamarádek mezitím volala záchranáře a policisty,“ dodal školák, který za hrdinský čin dostal medaili za záchranu života.

Život svému kamarádovi zachránili před několika lety také dva chlapci z Hlubočan na Vyškovsku. Trojice hochů si hrála na honěnou a jeden z nich spadl do protipožární nádrže. Dvojice na břehu nezpanikařila a kamaráda včas vytáhla. Kdyby nezareagovali včas, desetiletý hoch by v ledové vodě rychle prochladl. Po strmé stěně se navíc nemohl nevyšplhat na břeh. „Hráli jsme si u rybníka, zakopl jsem o obrubník a po zadku sjel do vody. Břehy nádrže jsou velmi strmé, nemohl jsem vylézt. Bál jsem se,“ vzpomínal na událost zachráněný chlapec.