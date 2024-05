Budova Okresního soudu v Blansku je ve středu uzavřená. Podatelna, pokladna a infocentrum nefungují a všechna nařízená jednání na tento den jsou odročena. Zaměstnanci soudu se totiž připojili do celorepublikové výstražné stávky.

Okresní soud v Blansku je ve středu kvůli stávce uzavřený. | Foto: Deník/Jan Charvát

Stávku vyhlásil Odborový svaz justice kvůli nízkým platům. „Podání lze ke zdejšímu soudu v uvedený den podat elektronicky nebo poskytovatelem poštovních služeb. Do budovy soudu bude umožněn pouze vstup objednaným klientům Probační a mediační služby České republiky a to pouze v době od půl osmé ráno do tří hodiny odpoledne. Za tímto účelem použijte zvonek na dveřích,“ informoval předseda blanenského sodu Dominik Kožnárek.