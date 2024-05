/FOTO, VIDEO/ Parádní zpráva. V Moravském krasu na Blanensku se už vylíhla mláďata vzácných sokolů stěhovavých. Na dvou místech jich monitorují ochránci přírody v těchto dnech celkem sedm. Čtyři z nich se mají čile k světu v hnízdě nad jeskyní Jáchymka.

Sokoli jsou při chuti. Vzácní dravci krmí v Moravském krasu sedm mláďat | Video: Jana Dvořáková

„Původně jsem byl k tomuto místo dost skeptický, když na něm sokolí pár zahnízdil. Nachází se v blízkosti velmi frekventované turistické cesty. Snad budou kolemjdoucí ohleduplní, budou zákaz průchodu jeskyní dodržovat a hnízdění dopadne dobře. Samozřejmě je tu pak ještě přírodní faktor, který se těžko ovlivňuje,“ řekl Deníku René Bedan, který se monitorování těchto dravců v Moravském krasu léta věnuje na webu sokolmk.webnode.cz.

Připomenul, že loni několik mladých sokolů ulovil výr velký, který s nimi pak nakrmil vlastní mláďata. Další sokolí hnízdo je plné život v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy, které se samicí obsadil sokol s kroužkem ze Slovenska. „V tomto hnízdě jsem stejně jako loni viděl tři mláďata. V jiné lokalitě se pohybuje od jara další sokolí pár, ale místo, kde případně zahnízdil jsem ještě nenašel. Prakticky celý duben byli dravci ve vzduchu,“ dodal odborník.

Průchod Jáchymkou zatarasili před časem ochránci přírody dřevěnými bariérami a v okolí vyznačili provizorní stezku, po které turisté jeskyni obcházejí. Na místě mají zůstat stát zhruba do poloviny června. Podle Antonína Tůmy za Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras toto omezení většina pěších dodržuje. „Samozřejmě se najdou tací, kteří bariéry i informativní cedule v okolí jeskyně ignorují a do jeskyně vstupují. Ale není to v masovém měřítku. Zatím strážci ochrany přírody tyto přestupky řešili domluvou,“ poznamenal Tůma.