Na novou generaci vzácných sokolů stěhovavých je zaděláno v Moravském krasu na Blanensku. Jeden pár se zabydlel na tradičním hnízdišti na Býčí skále, kde už samice sedí na vejcích. Další snůšku hlídají dravci v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy. Tam odborníci monitorují stejně jako před rokem dva páry.

„Na Býčí skále došlo v únoru k úpravě hnízda, které bylo vlhké a ve stísněných prostorách. Odborník z Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, který má s touto činností bohaté zkušenosti, hnízdo rozšířil a vysypal substrátem,“ sdělil René Bedan, který dravce v této lokalitě sleduje už několik let a Deníku poskytuje unikátní fotografie a videa.

Zda se úprava odrazí na počtu vyvedených mláďat, se podle něj teprve uvidí. „Zatím odtud vylétalo jen jedno. Jestli to bylo právě kvůli nevyhovujícímu hnízdu? To jsou zatím jen naše domněnky. Když se to nepotvrdí, bude hnízdo pro dravce minimálně komfortnější,“ doplnil.

Žáby v krasu chrání před auty bariéry. Hnízdiště sokolů u Býčí skály pásky

V polovině března pak nad obsazeným hnízdem na Býčí skále zaznamenal nevšední přelet orla královského. Stejnou lokalitou pak zanedlouho prolétl i orel mořský. Prostranství kolem Býčí skály je od poloviny března kvůli hnízdění sokolů uzavřené. Stejně jako přístup k nedaleké jeskyni Kostelík.

„Omezení potrvá do poloviny června,“ upřesnil strážce přírody Radovan Mezera.

Dva mrtví dravci

Podle Bedana sedí sokolí samice na vejcích zhruba měsíc. Jak se mláďata vylíhnou, jsou v péči dospělých dravců další zhruba měsíc a půl.

Ochránci přírody museli v uplynulých měsících také dva úhyny. Jedno sokola našli v hnízdě na Býčí skále. Podle všeho byl nemocný a zřejmě kvůli tomu uhynul hladem. Druhého našli mrtvého na skalní římse v rezervaci Vývěry Punkvy.

Druhý mrtvý sokol v rezervaci Vývěry Punkvy. Ochránci řeší útok jiného dravce

Podle zoologa Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonína Krásy se dravec podle všeho stal obětí souboje s jiným sokolem. Mrtvého ptáka nechají ochránci přírody zrentgenovat a možná nechají udělat i rozbor na toxické látky.

„V krasu sokolů díky úspěšnému hnízdění v předchozích letech přibývá. Zřejmě se jedná o přirozenou regulaci, kdy si dravci hájí svá teritoria a silnější vyhrává. V této lokalitě jsme měli hlášeno, že lidé na obloze pozorovali v jeden okamžik několik sokolů, kteří se do sebe pouštěli,“ uvedl Krása.

V MORAVSKÉM KRASU zahnízdili sokoli stěhovaví v roce 2016 bezmála po půl století. Vyvedli tehdy tři mláďata. O rok později měly dva páry celkem pět mláďat a následující rok osm. V roce 2019 pak ze sedmi mladých sokolů přežili jen tři. Zbývající ulovil výr velký. O rok později opustilo dvě hnízda v krasu pět sokolích mláďat. Předloni vylétlo od Býčí skály jedno mládě a z druhého hnízda pak tři. V minulém roce následně pět.