Na Vyškovsku a Blanensku odvolila téměř polovina lidí. Nejméně v Adamově

Blanensko, Vyškovsko /FOTOGALERIE/ – Miloš Zeman nebo Jiří Drahoš? Dvě jména, která v uplynulých dvou týdnech budila řadu emocí. A také dva kandidáti na prezidenta, mezi kterými začali lidé vybírat úderem včerejší druhé hodiny odpoledne.

Velký zástup lidí překvapil v pátek hned po otevření volební místnosti komisi ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka. Začátek se se podle její předsedkyně Jany Kupčíkové setkal s věším zájmem než před dvěma týdny. „Očekávala jsem to. Ale jakmile jsme otevřeli, nahrnulo se k nám obrovské množství lidí, byl to trochu šok," okomentovala Kupčíková.

Možnost podílet se na volbě hlavy státu si nenechal ujít například bývalý fotbalista a prvoligový hráč Drnovic Waldemar Horváth. Stejně jako v prvním kole hodil lístek Jiřímu Drahošovi. „Chci v čele státu osobnost. Očekávám od něj nové impulzy, nemá tolik zkušeností s politikou, ale to může být výhodou. Nebude to taková rutina, bude se do ní snažit proniknout a možná přinese nový svěží vítr. Miloš Zeman je také osobnost, ale pokud vezmu v potaz jeho věk a zdraví, tak mi na tu funkci už nepřijde vhodný,“ vysvětlil jednapadesátiletý Horváth.

Volební účast ve 21.00

Adamov 45,10

Blansko 50,40

Boskovice 55,00

Bučovice 46,00

Ivanovice na Hané 49,11

Letovice 53,00

Rousínov 49,20

Slavkov u Brna 50,00

Velké Opatovice 45,70

Vyškov 48,71



Stylově dorazil v pátek po páté odpoledne do volební místnosti v blanenské Základní škole Erbenova Václav Kolář. Mnohanásobný mistr světa v biketrialu přijel na kole. A také on volil Jiřího Drahoše. „Miloš Zeman není podle mého zrovna reprezentativní typ. Mám trochu obavy, jak volby dopadnou. V debatách vystupoval dost sebejistě. Uvidíme, kolik lidí přesvědčil,“ řekl mladík.



Mezi prvními voliči byla v budově Gymnázia Blansko Michaela Slavotínková. „Komu jsem dala hlas, si nechám pro sebe. Byla jsem i v prvním kole, volit chodím pravidelně. Že volíme prezidenta, mi ale přijde celkem zbytečné, stejně o ničem nerozhoduje,“ řekla mladá žena.



Někteří lidé z regionu volili prezidenta mimo své bydliště na voličský průkaz. Jako například Lubomír Rek mladší z Vavřince na Blanensku. K volbám šel v Brně. „Proč volím, i když nejsem doma? Protože je to jedna ze svobod, která je nám daná a chci ji využít. Volební náladu ve společnosti ale vnímám v poslední době jako zbytečně vyhrocenou,“ poukázal muž.



Volilo se i v Topolanech na Vyškovsku, kde byla volební účast v prvním kole přes šedesát procent. Podle starosty Vladimíra Kudličky očekávají ve druhém kole nárůst. Jeho slova vzápětí potvrdil předseda volební komise Robert Böm. „Účast je hned od začátku silná. Slyšel jsem, že volit chce přijít víc lidí, " zmínil Böm s tím, že ve volných chvílích si s ostatními členy komise povídají nebo vyměňují recepty. „Těšíme se i na to, že potkáme sousedy, které nemáme čas jindy vidět,“ dodal.



Po sečtení příchozích voličů v devět hodin večer měly mezi městy v regionu jednoznačně nejvyšší volební účast Boskovice. K urnám tam dorazilo pětapadesát procent obyvatel. Naopak na konci žebříčku se 45,1 procentem držel Adamov. Průměrná volební účast na Vyškovsku a Blanensku je 49,22 procenta.