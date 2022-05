Představitelé některých radnic totiž využili zákonné možnosti navýšení takzvaného místního koeficientu. Důvodem byly plánované investice nebo potřeba vylepšení příjmu do obecních pokladen. Deník Rovnost získal exkluzivní přehled obcí v kraji, jichž se navýšení týká. Daň je potřeba zaplatit do konce května.

Navýšení daně z nemovitosti



* Umožňuje zákon o dani z nemovitosti.

* Obce mohou vyhláškou stanovit takzvaný místní koeficient.

* Ve výši od 1,1 do 5. Hodnotou se pak násobí daň poplatníka.

* Od loňského roku mohou obce zvýšit daň jen v části obce. * Například rekreační nebo průmyslové zóně.

* Navýšení schvalovali zastupitelé loni, poprvé se na složenkách objevuje letos.

* Daň z nemovitosti je splatná do konce května.

Největší šok prožívají v těchto dnech zřejmě majitelé chat v rekreační oblasti na Hodonínsku. „Každoročně jsme platili kolem pěti set korun, teď nám přišla složenka na zhruba tři tisíce, bylo to nemilé překvapení,“ potvrdila Romana Kolúchová, která s přítelem provozuje Rekreační chatu Vápenky – Nová Lhota ve stejnojmenné oblasti v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Vedení Nové Lhoty se zhruba šesti sty padesáti obyvateli využilo nové možnosti a zavedlo místní koeficient jen v oddělené rekreační zóně. Z dřívější hodnoty jedna stoupla na maximálně možný pětinásobek daně. Na majitele rodinných domů a nemovitostí v obci se žádné navýšení daně nevztahuje.

„Důvodem jsou vysoké náklady na úklid v chatové oblasti, ale také plánované investice. Chceme tam opravit cestu, vybudovat přívod vody. U hlavní příjezdové cesty hrozí sesuv půdy a na jeho zajištění bude potřeba více než pět milionů korun,“ zdůvodnil starosta obce Antonín Okénka.

Dříve se podle něj chataři v komunitě, která tam vznikala od osmdesátých let, na opravy skládali sami. „V dnešní době to už neplatí a chceme nastavit rovná pravidla pro všechny. Pro mnohé to byl šok, někteří se s tím smířili, někteří ne. Dobrá zpráva ale je, že když už to nebude potřeba, můžeme jít s hodnotou jen dolů,“ poukázal Okénka.

V rekreační části Pastviny zvedly místní koeficient na maximální možnou míru také Čeložnice na úpatí Chřibů, stejně jako Tvarožná Lhota v oblasti Lučina.

Čtyřnásobek toho, co platili loni, se ukázal na složenkách rovněž všem obyvatelům Podhradí nad Dyjí na Znojemsku. Tamní zastupitelé už loni schválili vyhlášku o navýšení místního koeficientu na hodnotu čtyři. „Plánujeme opravu tří mostů, které jsou ve špatném stavu, to vyžaduje pár milionů korun, které v rozpočtu obce se zhruba padesáti obyvateli nemáme. Také se staráme o rekreační zónu,“ zdůvodnil místostarosta Podhradí Antonín Moravčík.

Důchody lidem už skoro nestačí

Dvojnásobnou částku za vlastnictví domů letos zaplatí i lidé v Přibicích na Brněnsku. „Platili jsme kolem pětistovky, teď je na složence dvojnásobek. Všechno se zdražuje, a to jsme si už prošli vysokými zálohami na energie kvůli Bohemia Energy. Důchody nám na poplatky skoro nestačí,“ krčil rameny penzista, který si své jméno nepřál zveřejnit, redakce je ale zná.

Navýšení schválili Přibičtí zastupitelé loni. „Je pro nás jednodušší zvýšit příjmy prostřednictvím státu, respektive Finanční správy. Na oplátku jsme ale lidem odpustili poplatky za odpad. Při raketovém zdražování se nám však nyní příjem do obecní pokladny ani neprojeví,“ upozornil starosta Přibic Miroslav Effenberger.

Podle zjištění Deníku Rovnost se k navýšení nepřiklonila hlavně větší města. V okresním Znojmě například místní přepočet, který se drží na stupni dva, neměnili už několik let. „Za loňský rok jsme skoro deset milionů korun v plusu navzdory velkým investicím. Primárně se musíme naučit hospodařit my, nechceme tahat peníze z občanů,“ vyjádřil se starosta Znojma Jakub Malačka.

Takzvaný místní koeficient schvalovali zastupitelé obcí loni, na složenkách se ale vyšší čísla poprvé objevují až letos. „Jedná se o jeden z koeficientů, které mohou obce zavést či upravovat na základě zákona o dani z nemovitých věcí. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit na území celé obce nebo jen její části koeficient v rozmezí 1,1 až 5. Tím se vynásobí daň poplatníka,“ upřesnil vedoucí oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Richard Kunc.

Výše místního koeficientu daně z nemovitostí v obcích:

ADAMOV - 3

BABICE U ROSIC - 2

BLÍŽKOVICE - 3

BORKOVANY - 2

BŘEZINA - 2

ČELOŽNICE – Rekreační oblast Pastviny - 3

ČERNÁ HORA - 2

DOLNÍ BOJANOVICE - 2

DRÁSOV - 2

HABRŮVKA - 2

HORNÍ DUBŇANY - 3

HOSTĚNICE - 2

CHVALATICE - 2

IVANČICE - 3

IVANOVICE NA HANÉ - 2

JEVIŠOVICE - 2,5

KALY - 2,1

KANICE - 2

KELČANY - Průmyslová zóna - 2,5

KOBYLNICE - 2,2

KUŘIM - 2

LUKOVANY - 2

LUŽICE - 2

MODŘICE - 3

MOKRÁ-HORÁKOV - 2

MORAVANY - 2

MORAVSKÝ KRUMLOV - 2

MORAVSKÝ PÍSEK - 2,5

NENKOVICE - 2

NESVAČILKA - 2

NOVÁ LHOTA - Rekreační oblast Vápenky - 5

NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE - 2

OPATOVICE - 2

OŘECHOV - 2

OSTROVAČICE - 2

PLENKOVICE - 2

PODHRADÍ NAD DYJÍ - 4

PODOLÍ - 3

PRACE - 3

PŘIBICE - 3

RADĚJOV - 2

RADOSTICE - 2

ROSICE - 2

ROUSÍNOV - 2,5

ROZSÍČKA - 2

SIVICE - 3

SLAVKOV U BRNA - 2

SOKOLNICE - 2

SUDOMĚŘICE - Průmyslová zóna - 5

SYROVICE - 3

ŠLAPANICE - 2

TEREZÍN - 2

TIŠNOV - 2

TVAROŽNÁ - 2

TVAROŽNÁ LHOTA – 3, Rekreační oblast Lučina - 5

VALTICE - 2

VÁŽANY NAD LITAVOU - 1,5

VELKÉ BÍLOVICE - 2

VOHANČICE - 3

VRACOV - 2

VRBICE - 2

VÝROVICE - 3

ZASTÁVKA - 2

ZNOJMO - 2

ŽIDLOCHOVICE – 2

Zdroj: Finanční správa JmK