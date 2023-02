Sníh, sauna, masakr mezi kamiony. Stovka z Blanenska je už v Estonsku

/FOTO, VIDEO/ Tříčlenná výprava dobrodruhů z Blanenska je téměř u cíle. V bezmála padesát let starém autě Škoda 100 od pátku projela ze Žďáru na Blanensku přes Polsko a Litvu až do Estonska. Nadšenci historických aut zmíněné značky jsou právě u městečka Iisaku v estonském kraji Ida-Virumaa. Deníku Rovnost poskytli z nevšední cesty na daleký sever autentické snímky a videa. „Chystáme večeři. Děkujeme do Sloupu,“ pozdravili v zatím posledním reportu výletníci regionálního výrobce paštik z Moravského krasu.

Trojice dobrodruhů z Blanenska projíždí ve staré Škodě 100 z roku 1976 Pobaltí. Aktuálně je v Estonsku. | Foto: Se souhlasem Jana Černého