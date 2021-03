Parkoviště plná aut, skupiny turistů, cyklisté. V Moravském krasu i na začátku jara v předchozích letech běžný obrázek. Uplynulý víkend však nabídl úplně jiná panoramata. Jeskyně jsou kvůli epidemii koronaviru dlouhodobě zavřené. Parkoviště u světoznámé propasti Macocha a na Skalním mlýně pak uzavírají natažené pásky.

Moravský kras byl o víkendu bez lidí. Kvůli opatřením ohledně epidemie koronaviru a omezenému pohybu lidí. Řadu místních turistů odradilo také mrazivé počasí. Na snímku část rezervace v Josefovském údolí. | Foto: Deník/Jan Charvát

Covidová opatření s omezením pohybu lidí jen na katastru obce, kde žijí, v kombinaci s mrazivým počasím tuto oblast dokonale vylidnila. „To jsem tady ještě nezažil. Kras je dnes úplně mrtvý. Běžně zde v tuto dobu bylo parkoviště alespoň z poloviny plné. Teď prázdno. Jako cyklistovi mi to ale vyhovuje. Není provoz a nemusím se vyhýbat turistům. Z domu to mám kousek a je to krásná vyjížďka. Na Skaláku se otočím a jedu zpět,“ hlásil v sobotu po poledni Deníku cyklista Petr Hanus z Blanska.