Dodala, že ceny jízdného zůstanou stejné jako v minulé sezoně. Zákazníci si ale mírně připlatí se půjčovné a servis lyží. „U servisu a půjčovny zdražíme asi o pět procent. Ke skoku v cenách jízdného došlo loni, promítlo se do nich enormní zvýšení našich nákladů na provoz skiareálu. Hlavně co se týká energií. Ty teď máme aktuálně nasmlouvané tak, že zdražovat jízdné nebudeme,“ uvedla Bártová s tím, že jedna jízda má stát šestadvacet korun. Dětský vlek pod parkovištěm bude stejně jako v předchozích letech zdarma. Do Olešnice jezdí také velké množství škol z regionu na lyžařské kurzy, které už začaly před časem přihlašovat.

V sousedním Hodoníně začnou zasněžovat v závěru tohoto týdne. Jak uvedl za provozovatele sjezdovky Vlastimil Jílek ze společnosti Mountain Service, je to hlavně kvůli nasmlouvané ceně elektřiny, kterou mají až od prvního prosince.

Hlavní nápor čekají mezi vánočními svátky

„V listopadu by se nám stříkat sníh dvě tři noci, když moc, opravdu nevyplatilo. Od konce tohoto a celý příští týden má mrznout, tak se budeme snažit vyrobit co nejvíce technického sněhu. Pokud vydrží mrazivé počasí, mohli bychom otevřít druhý prosincový víkend, případně týden před Vánocemi. Bude to takový zkušební provoz, protože je to dlouhodobě slabší období. Hlavní nápor lyžařů přijde až mezi vánočními svátky,“ poznamenal Jílek.

Časové jízdné v Hodoníně zůstane beze změn. Bodové jízdné mírně zdraží. Za jednu jízdu návštěvníci hodonínského skiareálu zaplatí čtyřiadvacet korun. Před prosincovým spuštěním vleků už mají Hodonínští za sebou velký kus práce. „Na svahu jsme pro zasněžování rozšířili odběrná místa. Díky tomu ho včetně objízdné sjezdovky zasněžíme rychleji a pohodlněji. Dodělali jsme také odvodnění sjezdovky a ve spodní části ji rozšířili,“ informoval Jílek.

V Hodoníně zároveň zahájili přípravné práce k výstavbě nové lanové dráhy s dvousedačkou. Po třech letech papírování by mohli získat stavební povolení ještě letos a po konci sezony se pustit do její výstavby. Hlavní vlek má nyní délku necelých pět set metrů. Lanová dráha bude kopírovat trasu současného vleku a prodlouží sjezdovku o dalších dvě stě metrů.

„Plán byl takový, že bychom lanovku chtěli zprovoznit v sezoně dvacet čtyři dvacet pět. Vstupuje do toho ale hodně faktorů. Je to náročný projekt, jenom papírování a schvalování zabralo tři roky. Doba není úplně příznivá ani co se týká financí. Ceny jsou už zase někde jinde, jdeme postupně krok po kroku,“ popsal aktuální situaci Jílek.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Lyžařskou sezonu na Blanensku už netrpělivě vyhlíží například Jan Kořalka z Adamova. S rodinou má letos v plánu vyrazit právě do Olešnice. Lyže nechají ale doma a půjčí si snowboardy. „Naši kluci se chtějí naučit na prknech, zkoušeli to na olympijském festivalu v Brně a moc se jim to líbilo. Včetně mě. Jako samouk, který na snowboardu stál jen jednou kdysi dávno, si ale na jejich výcvik netroufám. Alespoň na začátek si najmeme instruktora. Je to přece jen něco jiného než lyže,“ usmál se muž.

Stejným směrem pak v zimě vyrazí se dvěma dcerami a manželkou také Michal Krška z Blanska. V Olešnici už jeho rodina lyžovala v minulé sezoně několikrát a moc si to užila. Možná zkusí i sousední Hodonín. „Je super, že oba svahy jsou půl hodiny jízdy autem z Blanska. Pro krátké lyžování a hlavně pro začátečníky nebo rodiny s menšími dětmi je to naprosto ideální. Člověk se tam otočí na dvě tři hodinky a jede domů. Samozřejmě až děti vyrostou, už to bude chtít asi delší a prudší svah a třeba týdenní pobyt někde jinde. Zatím nám ale Olešnice maximálně vyhovuje,“ řekl Deníku Michal Krška.