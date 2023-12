FOTO, VIDEO/ V Crhově na Blanensku mají na návsi nevšední atrakci. Agrosněhuláka z balíků slámy. Na výšku má se stylovým kloboukem ke třem metrům. Opodál stojí netradiční adventní věnec. Vyřazená pneumatika z kombajnu, natřená na zeleno, kterou ozdobily místní děti vlastnoručně vyrobenými baňkami. Nechybí ani chvojí.

V Crhově postavili na návsi Agrosněhuláka. Z balíků slámy. Na adventní věnec použili vyřazenou pneumatiku z kombajnu. | Video: se souhlasem Moniky Procházkové

Letos se přitom v malé vesničce na severu regionu jedná už o druhou figuru obřích rozměrů. Na jaře totiž crhovský zemědělec Michal Fukač s přítelkyní Monikou Procházkovou zabodovali s parádně vyvedeným a vyzdobeným velikonočním zajícem. „Náš velikonoční zajíc z balíků slámy měl ve vesnici i mimo ni velký úspěch. Hlavně dětem se moc líbil. Tak jsme chtěli udělat další postavu. Inspiraci jsem hledala na internetu,“ popisuje nevšední počin Procházková.

Jako materiál dvojice opět použila slámu. Té mají v domácím hospodářství dostatek. Balíky obalili bílou fólií, aby se co nejvíce přiblížili sněhové barvě. Knoflíky, noc, oči a další drobnosti Crhovští vyřezali z dřevěných desek. „Pomáhala mi kamarádka Martina Štenglová, protože mám špatnou ruku. S dětmi z místního klubu pak udělali výzdobu na adventní věnec,“ říká žena.

Pak už nastoupil do akce její přítel Michal Fukač, který nakladačem přivezl na náves dva balíky slámy a postavil z nich sněhuláka. Dřevěné ozdoby pak přivrtal vruty. „Na hlavě má sněhulák velký kalfas na maltu. My v něm máme na statku vodu pro zvířata. I s tímto kloboukem má ke třem metrům,“ usmívá se crhovský zemědělec.

Na domácí farmě obhospodařuje bezmála padesát hektarů půdy. S rodinou chovají koně a skot. Až slaměný sněhulák „roztaje“, balíky využije jako stelivo pro zvířata. „Naše zvířata kvůli použité slámě určitě nestrádají. Stejně jako u velikonočního zajíce ji později využijeme jako stelivo. Chtěli jsme prostě udělat radost dětem. I naše dvě jsou ze slaměného sněhuláka nadšené,“ dodává Fukač.

A jak dlouho bude slaměný sněhulák na crhovské návsi dlouho stát? Podle Moniky Procházkové určitě do Tří králů. A možná i déle. Nyní netradiční figuru obklopuje vysoká peřina čerstvého prašanu. A ozařují ho solární světélka. Při cestě na sjezdovku do nedaleké Olešnice nebo Hodonína parádní tip na společnou fotkou do rodinného alba, nemyslíte?