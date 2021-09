Myslete na vaše děti a vnoučata. Miroslav Vodák s rodinou. Tento billboard s přeškrtnutou fotografií premiéra Andreje Babiše míjejí řidiči při průjezdu Hustopečemi ve směru od Břeclavi nedaleko tamního vlakového nádraží. Za necelé dva týdny jsou volby do Poslanecké sněmovny, kde právě hnutí ANO premiéra Babiše obhajuje největší počet křesel. Přesvědčit voliče na poslední chvíli pomocí billboardů se nyní snaží skoro všichni.

Plochu v Hustopečích si pronajal předseda hustopečského spolku Všehoschopných Miroslav Vodák. „Mám děti ve věku osmnáct a dvaadvacet let, o které se stát nyní vůbec nestará. Hanba by mě fackovala, kdybych se k tomu nevyjádřil. Myslím, že důchodci, co Babiše volí, jsou trochu sobečtí. Myslí na svoje důchody a už ne na důchody dětí,“ řekl Rovnosti Vodák.

Nejde o první takový vzkaz, který Vodák na tomto místě vyvěsil. Už na jaře tam viselo heslo: Stydím se za Babiše a Zemana. „Odezva na první billboard byla obrovsky kladná, až jsem žasl,“ sdělil Vodák.

Jeho vzkazem nejsou nadšení zástupci hnutí ANO. „Nedokážu posoudit, jestli nám tento billboard uškodí. Osobně nemám tyto antikampaně rád,“ reagoval krajský předseda ANO Lubomír Wenzl.

Politolog Michal Pink míní, že taková negativní kampaň může hnutí ANO pomoci. „Mobilizuje voliče, kterým se nelíbí, že na něho někdo útočí,“ podotkl.

Právě hesla na billboardech jsou jeden ze způsobů, jak se snaží politici před volbami zaujmout voliče. „Kampaně a sdělení na billboardech mě nijak neovlivňují, spíš sleduji dlouhodobou práci politiků,“ odvětil reportérovi Rovnosti v centru Brna Tomáš Mikulčík.

Volby do Poslanecké sněmovny:



termín: 8. a 9. října 2021



celkový počet poslanců: 200



aktuální koalice: ANO, ČSSD (s podporou KSČM)



kandidátky do letošních voleb na jihu Moravy: 21 politických stran, hnutí a koalic



aktuální rozložení poslanců z Jihomoravského kraje: ANO (7), ODS (3), SPD (3), ČSSD (2), KDU-ČSL (2), Piráti (2), KSČM (2), TOP09 (1), STAN (1)

Lídr koalice Spolu na jihu Moravy Petr Fiala je zase na jedné z koláží vyobrazený jako superhrdina z komiksů o Avengers. „Hodně lidí na to reagovalo, a proto to ODS sdílela. I když to působilo trapně. Stejný případ byl u Andreje Babiše, který napsal: Zítra řeknu pravdu. Taky to působilo trapně, ale lidi na to reagovali,“ sdělil Karel Komínek z Institutu politického marketingu. Při minulých volbách do Senátu jeden kreativec ztvárnil někdejšího znojemského starostu Jana Groise jako Supermana.

Zelení se pokusili zaujmout v rámci kampaně tím, že obrovským tričkem s nápisem Dejme zelenou ženám! a Stojí nám to za to! z části zakryli slavný brněnský orloj. „Použití růžové je zvláštní, chytají se posledního stébla. Zkouší nové věci, ale nevím, jestli to bude fungovat," poznamenal Komínek.

Oblíbenou propagací politiků jsou také takzvaná selfie. Známý je jimi třeba sociální demokrat Zdeněk Škromach. „Vytvořil si svoji značku, na kterou jsou voliči zvyklí. Je to zvláštní mix formy selfíček, kterou používají mladí, které tím ale moc nenaláká,“ doplnil Komínek.

Desítky plakátů má po Brně bývalý úspěšný krasobruslař a nyní brněnský politik René Novotný. Za hnutí ANO kandiduje do Poslanecké sněmovny, přitom na plakátech není o kandidatuře ani zmínka. „Odmítám, že by to měla být politická kampaň. Je snaha z konkurenčního prostředí podsouvat, že o ni jde. Dvacet let pracuji pro sport, mojí filozofií je, aby byl sport dostupný všem dětem. Chci zviditelnit tento problém právě v této nelehké postcovidové době a co nejdříve prosadit pozitivní změny ve sportu a legislativě. Sport dostupný pro všechny děti je moje vlastní aktivita, kterou si také sám platím,“ řekl Deníku Rovnost Novotný.

Aktivitu chtěl spustit právě se začátkem školního roku, protože o prázdninách by to podle něj nemělo smysl.

Případem se bude zabývat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, kam zamířil podnět od Tomáše Franzkého. „Je to divné, protože na tom billboardu není zadavatel ani stranická příslušnost. Od pana Novotného to je kampaň, jelikož to tam dal těsně před volbami. Kdyby to tam dal v listopadu, tak nic neřeknu," uvedl Franzki.

Sám kandiduje do Poslanecké sněmovny na jihu Moravy za seskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci. „Ale nedělám to, abych si zvýšil vlastní preference," doplnil Franzki.

MICHAL HRABAL, LUKÁŠ SOLAŘ