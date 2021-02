„Máme šanci, jak touto směnou zcelit naše pozemky poblíž ulice Lipová. Ty můžeme v budoucnu nabídnout pro výstavbu rodinných domů,“ uvedl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Jednalo by se zhruba o polovinu plochy budoucí nové ulice. Koaliční zastupitel Jiří Pevný za Sportovce tento záměr nepodpořil. Proti prodeji pozemků nebyl, nelíbila se mu ale forma směny a hlavně cena. „Jsem pro prodej s tím, získat za zmíněné pozemky města co nejvíce. Udělat výběrové řízení. Se směnou nesouhlasím. Pro město to není výhodné. Měl se nejdřív udělat znalecký posudek a pak postupovat dál,“ poznamenal na jednání zastupitelstva Pevný.

Podobně jako Pevný to viděl za opoziční Piráty Jan Nádvorník a za komunisty Josef Opatřil. Jediný Pevný byl nakonec proti. Dalších šest zastupitelů se zdrželo hlasování. Komunisté, Piráti a dva sociální demokraté. Devatenáct zastupitelů bylo pro směnu.

Pozemky Na Chmelnici se podle vedoucího boskovického majetkového odboru Pavla Musila snažilo město před časem směnit s advokátem Janem Paroulkem. Za plochu v Červené zahradě. S tím ale advokát nesouhlasil. „Pozemky jsme se snažili nabídnout k prodeji, ale developeři o ně neměli zájem. Pak přišla s nabídkou společnost BK Invest,“ dodal Musil.

Podle něj se musí developer v této lokalitě držet charakteru dosavadní zástavby. Například omezení na maximálně čtyři nadzemní podlaží. Nově pak platí koeficienty ohledně parkování. To zajištění 600 parkovacích míst na 1 000 obyvatel. „Polovina z nich musí být přitom uvnitř nových objektů nebo v podzemí,“ upřesnil úředník.

Z peněz za pozemky Na Chmelnici město pokryje zbývající dvě splátky z nedávného nákupu pozemků v Červené zahradě od advokáta Jana Paroulka. Ten má za ně celkem dostat 30 milionů korun. Město na nich chce v budoucnu postavit sportovní halu. Letos v této lokalitě dělníci zdemolují zchátralý hotel Velen.