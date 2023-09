Na stole má před sebou fialové bačkůrky s motivy pohádkových postav. Na mobilu ukazuje zprávy, jak ji okamžitě po zveřejnění inzerátu na sociální síti oslovilo několik kupujících. Dvacetiletá dcerka si zatím na podlaze hraje s plyšáky a brouká si. Martina se zpětně domnívá, že většina ze zpráv byla od podvodníků s řadou falešných profilů. Na transakci se nakonec domluvila se zákaznicí Zitou.

Její identitu ve spěchu nezkoumala. „Vše vypadalo tak věrohodně. Kupující mi nabídla, že bačkůrky koupí a zaplatí rovnou i dopravu. Dostala jsem údaje od zásilkovny, které vypadaly velmi věrohodně. Stejně jako QR kód, který mi přišel. Abych si mohla částku, kterou kupující zaplatila převést na svůj účet, zadala jsem přístupové údaje k mému účtu a vše odklikla. Za chvíli mi došla zpráva z banky, že z mého účtu odešla platba 11 400 korun. Profil kupující byl okamžitě zablokovaný a přestal komunikovat. Bylo mi jasné, že jsem naletěla. Byl to velký šok a já se rozbrečela," vypráví žena.

V bance si hned nechala zablokovat účet i platební kartu, ale už bylo pozdě. Druhý den šla na policii. „Tam mi řekli, že podobných případů řeší velké množství. Peníze většinou mizí okamžitě v zahraničí a pachatel je prakticky nedohledatelný. Hned mi bylo jasné, že svoje peníze už nikdy neuvidím. Byly to prostředky, které nám zbyly po zaplacení pravidelných poplatků na naše živobytí," vysvětluje okradená maminka.

Happy end zařídili policisté a hasiči

Celá nešťastná událost má ale nakonec šťastný závěr. Postarali se o něj policisté a také hasiči z Blanenska. Při tradičním fotbalovém a cyklistickém memoriálu věnovanému jednomu z kolegů vybrali pro paní Martinu a její dceru Anetku přes sedmnáct tisíc korun. „Samozřejmě mi to udělalo velkou radost, dojalo mě to a moc děkuji. Byl to pro mě takový malý zázrak a vážím si toho. Sama od sebe bych ale o žádnou sbírku nežádala, myslím si, že jsou daleko potřebnější adresáti," ukazuje žena symbolický, ručně namalovaný šek a v očích se jí lesknou slzy dojetí.

Anetka zatím dává hlasitě najevo, že je nejvyšší čas se přesunout k televizní obrazovce a k hračkám. Ukazuje, jak z plastových kostek staví komín, a když maminka čte z pohádkové knížky, tak je v sedmém nebi. „Asi půl roku po porodu lékaři u Anetky zjistili hlubokou mentální retardaci spojenou s psychomotorickým postižením. Je jí dvacet let. Nechodí, musím ji krmit, oblékat, koupat, zajišťovat hygienu. Vyžaduje neustálý kontakt a pozornost, do práce si nemůžu dovolit chodit. Jsem pořád s Anetkou. S péčí mi při návštěvách pomáhá starší dcera. Je to náročné, ale jsem máma a musím se postarat. Tak to je," dodává.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Část peněz, které dostala ve sbírce od policistů a hasičů, dá stranou na pořízení plošiny v domě, kde bydlí. Před vchodem je dřevěný nájezd pro kočárek, ale do prvního patra už musí dojet po schodech. „Jak Anetka roste, už je transport v kočáru do prvního patra čím dál náročnější. Plošinu bych ráda pořídila. Na část přispěje pojišťovna. Uvidíme, jestli ji ale v domě vůbec povolí a kolik bude stát," končí povídání paní Martina a na rozloučenou společně s dcerkou mávají.