Mluvčí radnice Pavla Komárková potvrdila, že se o změně organizační struktury uvažuje. „Část věcí je dlouhodobě plánovaná, část vychází ze zkušeností z uplynulých týdnů, kdy bylo potřeba reagovat na mimořádná opatření související s koronavirem a jejich dopady na úrovni obce a fungování úřadu,“ sdělila.

Podle ní se budou radní návrhem zabývat příští týden. „Zatím tedy není jasné, zda navrhované změny budou schváleny, případně zda bude schválena jen část z nich,“ dodala.

Vedoucí odboru komunální údržby Martin Sklář podobnou změnu očekával. Vidí za ní snahu zbavit se nepohodlných vedoucích odborů, kteří dlouhodobě nejdou vedení města na ruku. „Pokud bude tato změna prosazena, tak na porušování pracovních předpisů upozorním inspektorát práce a podám trestní oznámení a také pracovně právní žaloby,“ uvedl.

Podle blanenského opozičního zastupitele z KSČM Emila Pernici je snaha o sloučení čtyř odborů do jediného nekoncepční a podivná. „Pochopil bych, kdyby se do jednoho odboru sloučily investice a komunální údržba. Ale proč k nim chtějí ještě přidat školství a odbor kanceláře tajemníka, to opravdu nechápu. Navíc v tom nevidím žádnou efektivitu,“ zdůraznil.

Vedení města se ke kritice zatím nechtělo vyjádřit s tím, že problematiku slučování odborů vysvětlí až po zasedání rady příští týden.