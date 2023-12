Po víkendové chumelenici lákají k parádní projížďce strojově upravené běžecké stopy. A vyhlášená trasa k Vlčí skále je v permanenci i v pracovní den.

Na místo oslovení běžkaři nedají dopustit. „Sloup je moje srdcovka. O víkendu jsem byl už na běžkách v Jeseníkách, ale dnes jsem prostě nedokázal odolat a musel vyrazit znovu. Jel jsem lokální klasiku. Z Protivanova po modré do Sloupu, tady otočka, dám si čaj z termosky a jedu zpět. Podmínky jsou perfektní,“ říká při krátké pauze na dohled od sloupského kostela Tomáš Nevrla z Prostějova.

Ve stopě mezitím šustí ve sportovním i senioři. Promarnit tak krásné dopoledne někde v supermarketu na nákupech nebo u televize? Ani náhodou. A úsměvy na tvářích ukazují, že to byla správná volba. „To by byla přece obrovská škoda nevyužít tak nádherný den a jen sedět doma. Napadl sníh, jsou zde parádně upravené stopy, tak hurá na běžky. Už jsem byl i v sobotu a nemělo to chybu,“ hlásí další z běžkařů Roman Lewandowski z nedalekého Ostrova u Macochy. Na lyže v pondělí vyrazil s kamarádem.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Úsměv od ucha k uchu mají také manželé Věra a Mirek Staří z Blanska. Ve Sloupu byli už o víkendu. „To tady bylo plno. Dnes je to mnohem lepší. Já sice po úrazu chodím s velkými obtížemi o berlích, ale na běžkách je mi fajn. To mě nic nebolí,“ říká muž.

A jeho manželka přitakává. „Nesedíme doma, je potřeba se hýbat. Svítí krásně sluníčko, je sníh. Člověk musí využít každou volnou chvíli. A také má při pohybu na čerstvém vzduchu hned lepší náladu. Dnes to jsou samé úsměvy a lidi, co jsme potkávali, si to moc užívali,“ dodává paní Věra.

