Zdeněk Slouka doplul do Černého moře. | Video: poskytl Zdeněk Slouka

/FOTO, VIDEO/ Z Blanska do Černého moře na laciném nafukovacím člunu. S minimem vybavení. Ze začátku to vypadalo jako bizarní nápad, kterému spousta lidí prorokovala brzký konec. Možná hned na prvním jezu. Bývalý farmář Zdeněk Slouka však nakonec všem vytřel zrak a po více než třech měsících na vodě bouchl na nejvýchodnějším bodu Rumunska, v přístavním městě Sulina, šampaňské.

V závěru cesty se Zdeněk Slouka odpojil z hlavního toku Dunaje do Sulinského ramena a proplul vodní labyrintem dunajské delty přímo do moře. „Blansko čau. Jsem tady v Černém moři se člunem za sedm tisíc,“ okomentoval závěr plavby ve videu Slouka, který se už během plavby vtipně pasoval do role nejlepšího rafťáka na Blanensku.

K moři doplul na raftu Ferda, kterého pojmenoval po svém býkovi a talismanem Švuňkem v podobě ošuntělého míče. Na jeho webových stránkách v tu chvíli svítilo 99 dní na cestě a splutý úsek 2 066,7 kilometrů. Zhruba polovinu trasy mu na palubě kryl záda parťák Kurt Lockwood.

Výprava odstartovala z Blanska 1. června na řece Svitavě. Následovaly řeky Svratka, Dyje, Morava a pak už Dunaj. Cesta vedla přes několik evropských států a několikrát hrozilo, že skončí předčasně. Ať už kvůli zdravotním komplikacím, rozvodněným řekám nebo poškozenému člunu. Zpět do Blanska plánuje Slouka dorazit v sobotu 14. září. Se svými příznivci se chce setkat poblíž tamního akvaparku, odkud na začátku léta vyplouval.