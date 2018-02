Šli po průvanu. Amatérští jeskyňáři objevili v Moravském krasu Elfí domeček

Blansko /FOTOGALERIE/ - Pod nohama i nad hlavou turistů, kteří obdivují krásy Moravského krasu, se skrývají mnohá tajemství. Už dlouhá léta nedají spát desítkám nadšenců. Nedávno amatérští speleologové objevili novou jeskyni. Dali jí jméno Elfí domeček.

V zimním ránu vychází z jednoho místa na hřebeni, který rozděluje Suchý a Pustý žleb, pára. „O tomhle místě se ví už dlouho, ale nikomu se tady nechtělo kopat,“ říká jeden z nich Milan Hnízdo.

Jeskyňáři si oblékají overaly a mizí v úzké štole. Zapaženou vydřevenou chodbičkou se po čtyřech dostanou až ke svislé štole. Stačí jen v malém prostoru dostat nohy před sebe a nasoukat se na žebřík. Konečně se na chvíli člověk narovná. Dole nezbývá nic jiného, než si lehnou na záda nebo na břicho a sjet po suti. Ve světle čelovek se objeví malá jeskyně. Jeskyňář ukazuje geologické zlomy, nickamínek nebo místa, která tady kdysi vymlela voda, takzvané hrnce.

Povoláním technolog mluví jak akademik. „To přece musí člověk vědět. Amatérská speleologie není zběsilé kopání, kde tě napadne. To bychom se nikam nedostali. Zlomy a nickamínek hodně napoví, kde kopat. Tady jdeme po průvanu,“ vysvětluje, jak objevit jeskyni.

Novodobí Absolonové se do krasu vydávají pouze od září do února, kdy je sem pustí ochranáři. V roce 2015 začali kopat a právě nickamínek jim ukazoval cestu. „Vznikne tam, kde proudí vlhký vzduch z velkých prostor jeskyní a místo je ovlivňováno střídáním venkovních teplot“ zjednodušil vědu pro ostatní jeskyňář.

Objevit volnou prostoru zvanou Brumbálův dóm se jim podařilo až třetí sezonu bádání v Elfím domečku. „Jde to pomalu. První rok jsme prokopali vodorovnou štolu, druhou sezónu tu svislou. Pak se nám podařilo dostat se až sem,“ popsal Hnízdo.

Na zemi leží zednické kladívko, vedle plechový kýbl. Ten muži naplní a vytáhnou nahoru. Tam ho další pracant vysype do oříznutého kanystru, upevněného na laně. Venku ho zase přesypou do kýblů a odnesou suť na hromadu. „Je to dřina, někoho vyléčí z počátečního nadšení,“ smějí se jeskyňáři.

Teď se musí rozhodnout, kudy budou pokračovat dál. Pokus s merkaptanem prokázal, že je Elfí domeček propojený s Kateřinskou jeskyní. Zatím to ale vypadá, že nově objevenou prostorou cesta nevede. Průvan je cítit ze dna svislé štoly. Začínají kopat tam.