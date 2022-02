Pivo v ní začal vařit tento týden nad vyhlášeným podnikem Klub Mlýn. „Tak nějak to vyplynulo ze situace. S tátou máme rádi pivo a přemýšleli jsme, jak dát restauraci nový impuls. Získali jsme sousední objekt bývalé vodní elektrárny, kde je část prostor vyhrazená pro kvašení a zrání piva. Časem ji chceme také rozjet. Je to ideální spojení. Vyráběla by nám elektřinu a zároveň bychom ji s historickou turbínou zpřístupnili veřejnosti. Vše pod jednou značkou,“ odhalil plány do budoucna osmadvacetiletý muž.