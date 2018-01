Skupina Agel má zájem o boskovickou nemocnici

Boskovice – Krátce poté, co Jihomoravský kraj odmítl převzít do správy nemocnici v Boskovicích, kontaktovala vedení města firma Agel. Poslala radnici dopis, v němž vyjádřila zájem o provoz zařízení. Agel nyní provozuje jedenáct nemocnic, jejím vlastníkem je miliardář Tomáš Chrenek. K záměru se zástupci firmy zatím nechtěli vyjádřit.

Nemocnice v Boskovicích.Foto: www.nemocniceboskovice.cz

Jednatel nemocnice Miloš Janeček je v hodnocení nabídky opatrný. „Vím o tom z dopisu, který obdrželi radní a zastupitelé. Podle vedení města přednese společnost konkrétní představu zastupitelstvu. Poté si všichni uděláme obrázek, co by bylo na příštích dvacet až třicet let pro nemocnici lepší,“ řekl Janeček. Představení Agelu se pravděpodobně uskuteční na únorovém zasedání zastupitelstva.

K nabídce se vyjádřil i opoziční zastupitel a bývalý starosta Jaroslav Dohnálek. „Nevím, jestli bych to podpořil. Musíme vyslechnout jejich záměr,“ řekl. Nejpodstatnější je podle něho zachovat veškeré služby i zaměstnance. „Zachování musí být zaručené. Myslím však, že nejlepší je provozovat nemocnici jako městskou firmu. Provoz musí podpořit kraj a stát,“ dodal Dohnálek.

O nemocnici

Srpen 2017: radnice žádá kraj o převod nemocnice pod jeho správu

Říjen 2017: Jihomoravský kraj převod zamítá

Prosinec 2017: o provoz nemocnice má zájem Agel



Závěry zatím nechce dělat ani starostka Boskovic Hana Nedomová. „Stále platí prohlášení vedení města, které počítá s pomocí kraje. Ten sice nechce převzít nemocnici, ale slíbil, že provoz finančně podpoří. Závazkem města je zajistit peníze na provoz v roce 2018,“ uvedla Nedomová. Dodala, že o nabídce by muselo hlasovat zastupitelstvo a následovalo by výběrové řízení.



Nemocnice zatím hospodaří s kladným výsledkem. Chybějí však peníze na rozvoj a investice. Jiné řešení napadlo bývalého ekonomického náměstka nemocnice Tomáše Julínka. „Možná by pomohla výměna na radnici. Myslím, že současné vedení města má na situaci lví podíl,“ sdělil Julínek. Z funkce ho před dvěma lety odvolala současná starostka. Julínek na podzim vyhrál soudní spor s nemocnicí. Rozsudek potvrdil, že výpověď byla účelová.