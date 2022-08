Školní pomůcky? Vyjdou na tisíce. Rodiče na Blanensku řeší, co a za kolik koupí

A je to zase tady! Začátek školního roku se blíží a je potřeba nakoupit pomůcky pro děti. Kvalitní batoh plus penál a hned jsou dva tisíce korun z peněženky pryč. A co obaly na učebnice, sešity, pera, pastelky, barvy? Ceny letí nahoru a výbavy pro školáka, může udělat v rodinném rozpočtu pořádnou díru. Na dalších několik tisíc totiž může přijít ještě nová obuv a oblečení, ze kterého se přes prázdniny vyrostlo.

Rodiče začínají nakupovat školní pomůcky. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech