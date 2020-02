Kolem kotlů a sporáků se ve školní jídelně otáčí už dvacet let. V Základní škole Sloup musí třiapadesátiletá Jiřina Marková s kolegyněmi denně uvařit pět set obědů. Ty se rozváží také do několika mateřských škol v okolí a pochutnávají si na nich i dospělí strávníci. „Myslím si, že vaříme pestře a dětem i dospělým u nás chutná,“ říká Marková, která je ve sloupské škole hlavní kuchařkou.

Na výběr tam mají strávníci ze dvou jídel. Podle Markové je oproti minulosti v jídelníčku více ovoce a zeleniny. „Je to i tím, že ovoce a zelenina jsou daleko dostupnější než třeba před deseti patnácti lety. Není problém objednat si v průběhu roku cokoliv. Děláme tak dětem víc zeleninových salátů. Do jídelníčku zařazujeme například také kuskus a děláme z něj rizoto. Pohanku do polévky nebo jáhly,“ vysvětluje žena.